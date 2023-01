Lo porta Rabiot: Allegri ha una nuova freccia in attacco

Adrien Rabiot ha convinto tutti in questi mesi alla Juventus: vicino alla cessione in estate, ora dialogo aperto per il suo futuro

Il centrocampista francese della Juventus, Adrien Rabiot, dovrà prendere una decisione circa il suo futuro. Ad un passo dall’addio in estate, ha optato per la permanenza a Torino per prepararsi al meglio in vista del Mondiale in Qatar con la sconfitta in finale ai rigori contro l’Argentina. La decisione per quanto riguarda il suo futuro è stata soltanto posticipata: in scadenza di contratto nel giugno 2023, il centrocampista bianconero è pronto anche ad andare via.

Così dal Manchester United potrebbe arrivare subito uno scambio a sorpresa. Rabiot è sempre nel mirino dei Red Devils per rinforzare il centrocampo di ten Hag, ma la Juventus avrebbe cercato il talentuoso giovane attaccante Garnacho, così come il Real Madrid che sta monitorando la sua situazione. L’esterno argentino, classe 2004, si è messo in luce nelle sfide della compagine inglese, in particolar modo nell’ultimo derby di Manchester collezionando un assist al bacio. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024, ma come svelato il tabloid inglese, The Independent, ci sarebbero diversi top club d’Europa sulle sue tracce.

Juventus, scambio da urlo con il Manchester United

La Juventus potrebbe così anticipare le cose per arrivare ad uno scambio da urlo per assicurarsi un gioiello pregiato. Rabiot sarebbe sul punto di lasciare la compagine bianconera dicendo addio a parametro zero in estate: il club torinese vorrebbe così evitare questo.

Garnacho ha già dimostrato tutte le sue qualità in questi primi mesi da protagonista con la maglia del Manchester United. Allegri sarebbe entusiasta di averlo già a disposizione per rinforzare il reparto offensivo con un talento grezzo, capace di risolvere con gol ed assist anche sfide complicate.