Conte-Juve, ritorno e colpaccio: ecco l’erede di Rabiot

Si avvicina il ritorno di Antonio Conte a Torino: l’ex Ct può portare con sè un grande colpo durante l’estate

Sono passate quasi tre settimane dalla riapertura della sessione invernale di calciomercato ed i club stanno ancora valutando quelle che potrebbero essere le mosse di peso da mettere ancora a segno.

Tra queste vi è la Juventus, a caccia dell’occasione giusta per rimpolpare la rosa di Allegri che ha già dimostrato di essere competitiva nonostante le continue e pesanti assenze. Ma intanto il futuro e la stagione 2023/24 è più vicina di quanto si pensi. La permanenza a Torino del ‘Conte Max’ appare complicata, alla Juventus si attuerà una rivoluzione che coinvolgerà in primissimo piano proprio l’allenatore. Ed il nome caldo, destinato a diventare rovente nei prossimi mesi, rimane sempre quello di Antonio Conte. Un dna bianconero sulla pelle, nonostante il chiacchierato addio nove anni fa e ed il biennio alla guida della grande rivale, l’Inter. I vertici del club piemontese sanno che ingaggiare l’ex Commissario tecnico sarebbe garanzia di risultati e, con una rosa forte in mano, Conte potrebbe davvero fare un’enorme differenza. Si valutano, quindi, già quelli che potrebbero essere i rinforzi richiesti dall’allenatore leccese al suo ritorno estivo in Piemonte. Uno su tutti, il sostituto di Adrien Rabiot.

Post Rabiot grazie a Conte: super colpo da Londra

Il centrocampista francese non rinnoverà con la ‘Vecchia Signora’ preferendo l’addio a parametro zero tra sei mesi. E la soluzione arriverebbe proprio per mano di Antonio Conte.

Sì, perchè il tecnico pugliese vorrebbe portare con sè, in questa sua seconda avventura alla guida della Juventus, Pierre-Emile Hojbjerg. Danese, classe 1995, è valutato non meno di 40-45 milioni di euro dagli ‘Spurs’. Ma Conte potrebbe convincere l’ex Southampton a sposare, al suo fianco, il rilancio bianconero. In questa stagione con la maglia del Tottenham, tra Premier League e coppe, Hojbjerg ha accumulato 31 presenze con 6 gol e 5 assist vincenti all’attivo: l’erede di Rabiot arriva da Londra.