Proposto il big della Premier: Milan e Roma a caccia del colpo grosso

Due club che hanno intenzione di aggiungere qualche tassello all’interno della rosa sono Milan e Roma. Pioli e Mourinho hanno la necessità di avere una rosa più ampia visti i tanti impegni stagionali, e le dirigenze stanno valutando possibili nuovi innesti. A tal proposito, un calciatore è stato da poco proposto, con le due società che potrebbero sfidarsi anche in sede di mercato.

Milan e Roma a caccia di rinforzi: proposto Goncalo Guedes

Proprio per quanto riguarda possibili nuovi acquisti, alle due big italiane è stato proposto Goncalo Guedes, ala sinistra portoghese classe 1996 del Wolverhampton. Il calciatore, arrivato la scorsa estate dal Valencia per poco meno di 33 milioni di euro, non sta attraversando un grande momento in Inghilterra, dove ha realizzato una sola rete e servito solo un assist in 13 partite disputate. Per questo motivo, sia la società che il calciatore, potrebbero prendere in considerazione eventuali offerte che potrebbero arrivare dal nostro campionato. Ovviamente non si parla di una trattativa semplice visto che mancano circa due settimane alla chiusura del mercato, ma negli ultimi giorni le cose potrebbero cambiare. Qualora non se ne facesse nulla in questa sessione, non è da escludere che Milan e Roma possano tornare alla carica in estate. Il mercato è pronto ad infiammarsi, con Goncalo Guedes che potrebbe diventare più di un’idea per le squadre italiane.