Nuova era, ecco il primo colpo per Allegri

Inizia la nuova era Ferrero in casa Juventus: ecco il possibile primo colpo per Massimiliano Allegri. Tutti i dettagli

Oggi è senza dubbio un giorno storico per la Juventus. All’Allianz Stadium si è tenuta l’Assemblea degli azionisti per il passaggio di consegne in società e la nomina del nuovo CdA.

Questo il messaggio del nuovo presidente, Gianluca Ferrero: “Un primo pensiero ai tifosi che sono sempre stati la forza della squadra. Ho trovato i tifosi smarriti e preoccupati del futuro. La mia idea è dare il massimo, insieme al Cda lavoreremo per costruire un futuro all’altezza del passato, un passato che ha fatto della Juve la più forte società di calcio italiana. Ci aspettano delle sfide per le quali noi come Cda riteniamo di avere esperienza, competenza e determinazione, per difendere la Juventus in tutte le sedi competenti, penale, sportiva e civile. Lo faremo con rigore e anche pacatezza, e senza arroganza. Il nuovo numero uno del club manda un chiaro messaggio ai tifosi riguardo al futuro e le ambizioni – intatte – della società. Passando per il campo e il calciomercato.

Calciomercato Juve, occhi su Mukiele del Paris Saint-Germain

Tra i nodi da sciogliere sul mercato c’è quello relativo alla fascia destra e, più precisamente, ai cosiddetti “quinti” nel 3-5-2 di Allegri.

Cuadrado non dà più garanzie fisiche e McKennie e Chiesa sono entrambi adattati. A gennaio la dirigenza della Juve potrebbe così fare un tentativo per Mukiele del Paris Saint-Germain. Il laterale francese è chiuso da Hakimi e arriverebbe attraverso la formula del prestito, senza impegni futuri sul suo cartellino. Occhi di nuovo puntati, dunque, sull’asse Torino-Parigi.