Il Milan verso il colpo da novanta: ecco l’erede di Leao

Il calciomercato invernale sta entrando sempre di più nel vivo, con le società pronte ad investire per rinforzare la propria rosa.

Il calciomercato di riparazione sta entrando nella sua fase più calda, permettendo alle società di rinforzarsi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Oltre al mercato del presente, però, molti club sono già al lavoro su quello estivo in vista della prossima stagione. Una delle società più attive in questo senso è il Milan, che sta già pensando a come rinforzare la rosa di Pioli per la stagione futura. La dirigenza rossonera, sembra aver già individuato l’obiettivo per rinforzare il reparto avanzato, specialmente se dovesse partire Rafael Leao corteggiato da mezza Europa.

Il Milan pensa al dopo Leao: piace Havertz

Come detto, il Milan sta già pensando al mercato del futuro in vista della prossima stagione, con l’obiettivo principale che sembra essere stato individuato.

Stiamo parlando di Kai Havertz, centrocampista tedesco classe 1999 del Chelsea. La dirigenza rossonera lo avrebbe scelto in caso di partenza di Rafael Leao cercato da mezza Europa, specialmente dalle big d’Inghilterra. Il contratto del classe 1999 scadrà nel 2025 e, stando a quanto riporta il portale standard.uk, il suo futuro a Stamford Bridge è sempre più in bilico. In questa stagione, con la maglia dei blues, ha disputato 24 partite tra campionato e Champions League, realizzando sei reti e servendo un assist. Si tratterebbe sicuramente di un acquisto importante per il Milan, che andrebbe a potenziare ulteriormente la propria trequarti. Per provare a portarlo a Milano, però, occorre la cessione di Leao, che potrebbe salutare al termine della stagione visto che il discorso legato al rinnovo sembra bloccato. Nei prossimi mesi, qualora il rinnovo del portoghese dovesse saltare, potrebbero avvenire i primi contatti per cercare di imbastire una trattativa. Il mercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo.