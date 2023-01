Offerta da 50 milioni, beffa per la Juventus: cambia tutto

Parte l’assalto del Chelsea a Zinedine Zidane: i Blues potrebbero soffiare l’allenatore alla Juventus

Un nuovo tentativo del Chelsea per Zinedine Zidane. Il club londinese tenta l’allenatore francese con una offerta a dir poco faraonica.

Già cercato per il dopo Tuchel, Zinedine Zidane torna nel mirino del Chelsea. All’epoca, l’ex centrocampista rifiutò la proposta dei Blues perché sperava in una chiamata dalla Nazionale francese, ma ora potrebbe esserci un nuovo tentativo da parte del club londinese.

Come annunciato dal giornalista spagnolo Eduardo Inda a El Chiringuito de Jugones, il Chelsea sarebbe disposto ad offrire un contratto da 50 milioni di euro lordi a stagione per convincere Zidane a trasferirsi a Londra. Se dovesse accettare, Zizou diventerebbe l’allenatore più pagato al mondo.

Zidane nel mirino del Chelsea, rischio beffa per la Juventus

In casa Chelsea non ci sarebbe l’orientamento a confermare Graham Potter sulla panchina in vista della prossima stagione. E così il club londinese potrebbe tornare su Zidane, offrendo un faraonico contratto da 50 milioni di euro lordi a stagione, dieci in più di quelli percepiti dal Cholo Simeone all’Atletico Madrid.

Accantonato il sogno di guidare la Nazionale francese, Zidane potrebbe prendere in considerazione l’offerta del Chelsea. Quello londinese non è l’unico club che ha messo Zidane nel mirino: Paris Saint-Germain e Nazionale brasiliana ci pensano da tempo, così come la Juventus che spera di far leva sul desiderio di Zizou di tornare a Torino. Ora, però, la maxi-offerta del Chelsea potrebbe cambiare i piani di tutti.