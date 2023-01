Dal Mondiale alla Premier: Inter e Napoli tremano

ll giocatore sudamericano, dopo l’ottimo Mondiale, è finito nel mirino di almeno due club di Premier League: le big d’Italia si arrendono

Pur nel deludente cammino della sua Nazionale ai Mondiali – l’Ecuador non ha passato la fase a gironi pur vincendo la gara inaugurale contro il Qatar -il difensore ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere nel suo club. Attirando così ancor di più le attenzioni, in Italia, di Inter, Napoli e Roma, coi nerazzurri che già seguivano i suoi progressi prima della kermesse asiatica.

La difficile situazione dei rinnovi di Milan Skriniar e Stefan de Vrij, entrambi in scadenza di contratto, obbliga infatti i meneghini a guardarsi intorno alla caccia dei possibili eredi. Dopo aver sondato, finora senza successo, la pista Scalvini dall’Atalanta – la valutazione del ragazzo è in aumento domenica dopo domenica – Beppe Marotta ha volto il suo sguardo in Bundesliga, nello specifico a Leverkusen. Nel club teutonico gioca infatti Piero Hincapié, difensore centrale di piede sinistro che potrebbe sostituire alla grande anche Alessandro Bastoni, un altro che non è affatto certo di restare all’Inter.

Newcastle ed Everton irrompono su Hincapié

Nel frattempo, anche Mourinho e Spalletti si erano affacciati in casa Leverkusen per il 21enne ecuadoriano. Che dopo il Mondiale ha visto la sua valutazione salire a 20 milioni. Non certo un problema, se parliam di soldi, per Newcastle ed Everton, che sono improvvisamente piombati sul sudamericano.

Secondo quanto riportato dal portale britannico ‘Footballinsider247.com‘, entrambi i club inglesi sarebbero disposti ad accontentare le richieste dei tedeschi. Che non si siedono al tavolo delle trattative per men di 27-28 milioni di euro. Le rinnovate ambizioni dei Magpies, e la necessità dei Toffees di risalire la china in una stagione difficile, fanno pendere l’ago della bilancia verso la Premier. Con buona pace di Inter, Napoli e Roma. Che sulla base di queste cifre, al momento, non possono o non vogliono competere.