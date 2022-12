Skriniar si allontana dall’Inter: ipotesi incredibile per il suo futuro

Milan Skriniar potrebbe non rinnovare il suo contratto con l’Inter ed occhio al possibile interesse della Juventus di Massimiliano Allegri: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’ultimo anno solare di Milan Skriniar è stato decisamente sulle montagne russe. Il difensore centrale slovacco, all’Inter ormai dall’estate di calciomercato del 2017, ha iniziato il 2022 con il trionfo in Supercoppa Italiana ai danni della Juventus di Massimiliano Allegri.

Successivamente c’è stato il periodo di crisi di risultati della Beneamata che è costato ai nerazzurri lo scudetto contro i cugini del Milan di Stefano Pioli. Nel mezzo però la gioia di Roma, ancora una volta contro la Vecchia Signora, della vittoria della Coppa Italia, il secondo titolo in stagione. Poi è arrivata l’estate. Il PSG ha spinto forte per il suo cartellino, ma l’Inter in qualche modo è riuscita a fare muro senza però nascondere l’intenzione di voler lasciare andare il calciatore ex Sampdoria. Tre mesi decisamente intensi e fatti di molte riflessioni che si sono proiettati sulla nuova stagione con un calo di prestazioni notevole da parte di Skriniar. Lo slovacco ha poi ritrovato parte del suo smalto nelle ultime battute prima della sosta mondiale ed ora c’è la questione legata al rinnovo. La Beneamata ha fatto la sua offerta, ma dall’entourage del giocatore non arrivano ancora risposte ed il suo futuro sembra sempre più lontano dalla Milano nerazzurra.

Calciomercato Inter, addio Skriniar: ipotesi clamorosa

Da gennaio, in caso di mancato rinnovo del contratto, Milan Skriniar sarebbe teoricamente libero di firmare con un’altra squadra in vista della prossima stagione. A farci un pensierino ci sarebbe anche la Juventus di Massimiliano Allegri per quello che sarebbe un clamoroso trasferimento di calciomercato.

I bianconeri potrebbero avanzare la loro offerta all’entourage di Skriniar, ma difficilmente otterranno una risposta positiva dall’intorno del giocatore, soprattutto visto il grande legame di affetto che lega il giocatore ex Sampdoria al popolo dell’Inter, basti pensare che attualmente lo slovacco è il capitano della Beneamata viste le continue panchine di Handanovic.