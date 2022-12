Brozovic da Allegri: la Juventus spiazza l’Inter

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con le società che stanno pensando non solo al presente, ma anche al futuro.

Il calciomercato è pronto ad entrare in scena. A gennaio, infatti, inizierà la sessione invernale, e molti club sono alla ricerca di calciatori in grado di potenziare la propria rosa.

Tra le società più attive troviamo la Juventus, che vorrebbe regalare a mister Allegri qualche pedina importante per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. La vecchia signora, però, sta già pensando al prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione. Uno dei reparti che i bianconeri voglio rinforzare la prossima estate è il centrocampo, con il primo che sembra essere già stato individuato.

La Juventus guarda al futuro: occhi su Brozovic

Come detto, la Juventus, oltre a monitorare il calciomercato invernale, sta già pensando alle strategie per il futuro.

Il calciatore che i bianconeri stanno monitorando per rinforzare il proprio centrocampo è Marcelo Brozovic, croato classe 1992 dell’Inter. I nerazzurri, complice una situazione economica non delle migliori, potrebbero pensare di cedere il proprio top player di fronte ad offerte importanti. Qualora l’Inter decidesse ufficialmente di mettere sul mercato il centrocampista, i bianconeri proverebbero ad avviare i contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Difficile credere che il club milanese possa cederlo ad una rivale e, sopratutto, ad una diretta concorrente, ma di fronte ad un’offerta importante le cose potrebbero cambiare. Brozovic ha un lungo contratto con i nerazzurri (2026), e questo permette alla società di poter richiedere cifre importanti per privarsene. I prossimi mesi saranno importanti per capire le scelte future dell’Inter, con la Juventus che monitora costantemente la situazione. Il mercato in vista della prossima stagione è già entrato nel vivo, con la vecchia signora che sembra già avere in mente l’uomo a cui affidare le chiavi del proprio centrocampo.