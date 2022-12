Ancelotti lo vuole a giugno: 50 milioni all’Inter

L’Inter potrebbe finire per cedere una delle sue stelle nel prossimo calciomercato estivo: il piano di Ancelotti è chiaro

Non è un mistero che, chiusa la parentesi Mondiale in Qatar, le attenzioni dei grandi club di tutta Europa sia adesso orientata verso l’imminente sessione invernale di calciomercato.

Tra questi l’Inter la cui strada in ottica mercato potrebbe incrociarsi il prossimo giugno con quella imboccata dal Real Madrid. Secondo quanto riferito oggi da ‘Elgoldigital.com’, le ‘Merengues’ avrebbe messo sotto espressa richiesta di Ancelotti nel mirino Alessandro Bastoni. Il tecnico di Reggiolo è molto colpito dal rendimento del 23enne mancino, considerato il perfetto partner per Militao a partire da giugno. Sì, perchè in casa Real è già stato ampiamente chiarito come a gennaio difficilmente arriveranno grandi colpi così come cessioni di rilievo che permettano investimenti corposi. Ecco quindi che per la prossima estate, però, il nome di Bastoni risulta essere in primissima fila tra le preferenze di Carlo Ancelotti. Arrivato dall’Atalanta poco più di cinque anni fa per 31 milioni di euro, il talentuoso centrale è diventato in breve tempo il pilastro della difesa dell’Inter, con Conte e Inzaghi che gli hanno dato piena fiducia.

Dall’Inter al Real: c’è Bastoni per Ancelotti

Adesso, però, per una cifra di almeno 50 milioni di euro il Real Madrid potrebbe convincere Marotta a cedere il difensore.

E i ‘Blancos’ rischiano di non avere forte concorrenza sul gioiello nerazzurro visto che gli altri due club che lo hanno provato a prendere, PSG e Manchester City, in questo momento preferirebbero investire su Milan Skriniar. Con de Vrij e lo stesso Skriniar in scadenza, l’Inter rischia di vedere rivoluzionata una difesa che fino all’anno scorso ha fatto molto bene. E Bastoni in direzione Madrid è tutto fuorchè fantascienza: Ancelotti ha tutta l’intenzione di portare il talento in Spagna.