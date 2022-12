Sogno infranto e doppio addio: 15 milioni per ‘consolare’ Allegri

I piani di mercato della Juventus prendono forma: Allegri ha una speranza, intanto un big è pronto a salutare

Il rientro in campo si avvicina per la Juventus di Massimiliano Allegri che il prossimo 4 gennaio affronterà l’insidiosa sfida, in trasferta, contro la Cremonese.

Le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ sono però già rivolte a quelle che, con ogni probabilità, saranno le operazioni di calciomercato tra portare a termine già a gennaio. Difficile incidere tanto nella sessione invernale mentre a giugno è molto probabile che la rosa di Allegri verrà quasi stravolta. E, da valutare, c’è sempre il futuro di Angel Di Maria. Utilizzato col contagocce in bianconero fino a questo momento a causa di continui infortuni, il ‘Fideo’ è stato uno dei grandi protagonisti nella finale Mondiale (autore del momentaneo 2-0) che ha visto l’Argentina alzare al cielo la Coppa del Mondo. L’esterno ha firmato la scorsa estate un contratto annuale ed il suo destino è sempre sotto la lente di ingrandimento. Secondo quanto viene riportato da ‘Tuttosport’, Allegri sogna il rinnovo di Di Maria. Il tecnico toscano sa quanto la classe e l’estro dell’argentino possano essere decisivi anche alla Juventus.

Non solo Di Maria, altro addio: erede in Serie A

Ed è per questo che il sogno rinnovo rimane lì in un angolo: se dovessero arrivare offerte dall’Argentina, però, la tentazione di tornare a casa per Di Maria sarebbe troppo forte.

In tal senso, l’addio il prossimo giugno, pare decisamente probabile. Un altro capitolo da analizzare riguarda invece Juan Cuadrado: lui sì, è confermato, dirà addio a zero il prossimo giugno. E la Juventus ha già individuato il sostituto: si tratta di Joakim Maehle, classe 1997 ed in pole position, che l’Atalanta valuta non meno di 15 milioni di euro. L’ex Genk, da quasi due anni a Bergamo, sarebbe il prescelto per rimpiazzare il colombiano.