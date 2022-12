Clamoroso Ronaldo-Juve: “Ha detto sì al ritorno”

Cristiano Ronaldo vorrebbe tornare protagonista già a gennaio: dopo l’addio al Manchester, c’è stato anche l’accordo con la Juventus

Un possibile ritorno a Torino per il campione portoghese, deluso dal Mondiale in Qatar. Il Portogallo è stato eliminato dalla sorpresa Marocco ed ora Cristiano Ronaldo vorrebbe prendere la migliore decisione possibile per il suo futuro. Nelle scorse settimane c’è stato l’addio anticipato al Manchester United dopo le polemiche durante una sua intervista in cui ha sottolineato tanti aspetti negativi in casa dei Red Devils. Il suo futuro è ancora incerto con una possibilità concreta di volare in Arabia Saudita con un progetto stellare. Il suo obiettivo resta quello di continuare a segnare gol decisivi in Europa mettendosi in mostra anche in Champions League.

Così lo stesso campione portoghese starebbe pensando a numerose idee suggestive. Secondo quanto riportato dall’account Twitter “Salt ad Pepper”, Cristiano Ronaldo aveva già un accordo con Andrea Agnelli per un suo ritorno alla Juventus. C’era già stato l’ok dell’ormai ex presidente bianconero per sei mesi più un anno alla Juventus, ma non ha più valenza quell’accordo ormai saltato definitivamente. Una voglia di rivalsa davvero alta per il lusitano, che ora si sta godendo le vacanze dopo gli sforzi Mondiali. Numerose polemiche anche con l’ex Ct Fernando Santos, che l’ha lasciato in panchina nella sfida decisiva venendo poi eliminati dal Marocco. Cristiano Ronaldo vuole continuare la sua avventura in Europa, ma al momento non ci sono proposte concrete per lui. A gennaio non è così facile cambiare squadra per un campione come lui.

Juventus, addio Cristiano Ronaldo: è impossibile

Nelle ultime settimane la società bianconera ha dovuto attraversare una vera e propria rivoluzione per i problemi di bilanci e stipendi con l’avvio di varie inchieste. Così ci sono state le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e del vice-presidente Pavel Nedved.

Al momento Cristiano Ronaldo è senza squadra con la sua volontà di trovare subito una sistemazione per tornare a conquistare trofei importanti. Negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi nel centro sportivo del Real Madrid per ritornare in forma il prima possibile.