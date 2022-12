Maldini prova a beffare Marotta: offerta immediata del Milan

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino Marcus Thuram, attaccante della Francia ed obiettivo di calciomercato dell’Inter di Marotta: le ultimissime notizie sulla Serie A

Il Milan di Paolo Maldini è al lavoro in vista della finestra di calciomercato invernale. I rossoneri, campioni d’Italia in carica, stanno cercando di ricucire lo strappo in Serie A dal Napoli di Luciano Spalletti.

Gli azzurri, capolisti in campionato, si trovano al momento ad otto lunghezze di vantaggio dal Milan di Pioli che potrebbe operare in sede di calciomercato per tappare qualche falla all’interno del roster. Ad esempio nel reparto offensivo, il Diavolo avrebbe bisogno di qualche rinforzo e il mirino dei rossoneri sarebbe finito sul profilo di un giocatore seguito da tempo dall’Inter di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Marcus Thuram, attaccante del Gladbach, in scadenza di contratto con la società tedesca e che sta decidendo in merito al suo futuro proprio in queste settimane. Il giocatore francese, che vorrebbe restare in Germania fino alla fine della stagione, potrebbe ricevere un’offerta dal Milan che andrebbe a beffare anche l’Inter di Marotta, che è sulle tracce di Thuram addirittura da prima di acquistare Joaquin Correa. Le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A e sul Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi

Calciomercato Milan, tentativo immediato per Thuram

Il Gladbach, che andrebbe a perdere a parametro zero Marcus Thuram, vedrebbe di buon grado una partenza dell’attaccante francese già a gennaio, almeno per monetizzare qualcosa dalla partenza del calciatore della nazionale transalpina.

Il Milan infatti, per cercare di superare la concorrenza, potrebbe offrire al club tedesco una cifra di circa 10 milioni di euro per beffare l’Inter di Beppe Marotta che anch’essa vorrebbe Thuram nell’immediato, ma difficilmente riuscirà ad avere le risorse giuste per avanzare un’offerta competitiva per il cartellino del figlio di Lilian.