Doppio colpo Milan: fa tutto Jorge Mendes

Il potente agente portoghese ha già provato a portare Cristiano Ronaldo al Milan. Ecco i dettagli della possibile doppia operazione coi rossoneri

Il calciomercato di uno come Mendes non è mai chiuso. Ora il potente agente portoghese ha l’urgenza di sistemare Cristiano Ronaldo, probabilmente all’Al-Nassr visto che nessuno nell’Europa che conta sembra volerlo; a seguire Joao Felix, che ha rotto con Simeone e l’Atletico. Poi tutto il resto, a cominciare forse dal rinnovo di Rafael Leao.

Mendes e il Milan, si sfiorano senza mai davvero incontrarsi. È accaduto proprio con protagonista CR7, ai tempi di Mirabelli-Fassone e di recente, quando il procuratore ha cercato di piazzare in rossonero il pezzo più pregiato della sua Gestifute.

A breve Mendes potrebbe comunque tornare a parlare con Maldini, stavolta però per altri suoi assistiti. In primis per Marcos Asensio, tuttora in scadenza con il Real Madrid

Calciomercato Milan, Asensio o Adama Traore: Mendes ci prova

Le richieste per Asensio, nel mirino della Juventus, sono però molto alte, circa 7 milioni netti a stagione. Margini di riuscita, quindi, scarsissimi.

Avrebbe qualche speranza, invece, per l’altro esterno destro della sua agenzia, ovvero Adama Traore, anche lui in scadenza ma col Wolverhampton. È noto che al Milan serva qualcosa di maggior qualità sull’out destro e lo spagnolo scaricato subito dal Barcellona, con fisico da bodybuilder, può fare al caso di Pioli.

Calciomercato Milan, ‘meteora’ alla Lazio: Mendes offre anche il dopo Leao

Tornando a Leao, Mendes può proporre alla dirigenza milanista un potenziale sostituto del classe ’99, in scadenza a giugno 2024.

Parliamo di Pedro Neto, esterno sinistro accasato al Wolverhampton e meteora della nostra Serie A. Da giovanissimo fu piazzato sempre da Mendes alla Lazio, dove collezionò appena 4 presenze. Brevilineo e con potenziale, è legato al Wolverhampton fino al 2027 ma Mendes – che del club inglese è il deus ex machina – può portarlo a Milano a condizioni favorevoli.