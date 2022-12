Cristiano Ronaldo pizzicato in aeroporto: accordo ad un passo

Cristiano Ronaldo è arrivato all’aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita: è tutto pronto per la sua nuova avventura

Cristiano Ronaldo ha da poco concluso la sua ultima avventura Mondiale e adesso si prepara per il futuro che naturalmente sarà lontano da Manchester.

Dopo la separazione dal Manchester United, in seguito alle dichiarazioni rilasciate al The Sun poco prima dell’inizio della Coppa del Mondo, Cristiano Ronaldo è pronto per la sua nuova avventura in Arabia Saudita. Già durante Qatar 2022 si erano fatte strada voci insistenti su un suo accordo con l’Al-Nassr, smentite dal giornalista britannico Piers Morgan. Adesso il suo trasferimento verso la squadra di Rudi Garcia è ormai solo da formalizzare.

Cristiano Ronaldo arriva all’aeroporto di Riyadh

Per il portoghese è pronto un contratto faraonico che, di fatto, lo renderà il giocatore più pagato al mondo e il testimonial per l’Arabia Saudita nella corsa al Mondiale del 2030.

Un progetto di larghe vedute da parte del paese saudita che vuole rendere il CR7 il frontman dello sviluppo calcistico del futuro. Ormai è tutto pronto per il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Al-Nassr. Come riportato da Santi Aouna, giornalista esperto di mercato, il portoghese è appena arrivato all’aeroporto di Riyadh, in Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo è pronto a incontrare gli esponenti dell’Al-Nassr per iniziare la sua nuova avventura calcistica.