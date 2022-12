Sorpresa Juventus: sfida a Marotta, ecco l’erede di Cuadrado

Il calciomercato di Juventus ed Inter è pronto ad intrecciarsi: i bianconeri preparano l’arrivo di un nuovo terzino

Il Mondiale in Qatar ha certamente monopolizzato l’attenzione dei club che, da settimane a questa parte, progettano le mosse in vista dell’imminente sessione di calciomercato invernale.

Meno di due settimane e anche Juventus ed Inter andranno all’assalto degli obiettivi da regalare ad Allegri ed Inzaghi per raddrizzare una stagione che ha fino ad ora deluso. In tal senso, tra le priorità della ‘Vecchia Signora’ vi è sicuramente quella di arrivare ad un nuovo e promettente terzino che possa sostituire in futuro Juan Cuadrado. Il contratto del colombiano è in scadenza il prossimo giugno e l’ipotesi rinnovo pare ancora molto lontana. Ecco perché tra i profili che i vertici della ‘Vecchia Signora’ stanno attenzionando ce n’è uno in particolare che piace molto. Si tratta di Josip Juranovic, terzino destro protagonista nel Mondiale in Qatar con la maglia della Croazia.

Tutti pazzi per Juranovic: la Juve gioca d’anticipo

26 anni ed un passato con la casacca del Legia Varsavia, il laterale di proprietà del Celtic piace tanto anche all’Inter. Marotta è alla ricerca di colpi in quella zona del campo poiché Dumfries lascerà i nerazzurri a giugno, portando una ricca plusvalenza alle casse del club di Zhang.

Ma la Juventus sembra volersi muovere nell’immediato, come riportato da ‘Calciomercato.it’, con un tentativo già nel mese di gennaio per Juranovic. Arrivato in Scozia un anno e mezzo fa diventando un titolare inamovibile, il croato è sotto contratto fino al 30 giugno 2026. Il 27enne ha collezionato, tra club e nazionale, ben 26 presenze complessive con 1 gol e 2 assist vincenti.