Calciomercato Milan, firma vicina: “Incontro positivo”

La firma del centrocampista è sempre più vicina: incontro positivo tra il Milan e l’entourage del calciatore

Il Milan lavora sul calciomercato invernale, non solo in ottica entrata ma anche per quanto riguarda i rinnovi. I dialoghi sono aperti per il futuro di Ismael Bennacer.

Nella giornata di oggi l’entourage di Bennacer si è recato a Casa Milan per discutere del rinnovo del centrocampista algerino che ha dato priorità al Milan nonostante l’interesse di diversi club inglesi, tre su tutti Liverpool, Arsenal e Chelsea. Le parti sono vicine ad un accordo che prevede un adeguamento consistente del contratto di Bennacer. La conferma è arrivata anche da Damiano Er Faina che ha parlato a TV PLAY calciomercato.it.

Milan, il punto su Bennacer: “Incontro positivo”

Di seguito le parole di Damiano Er Faina a TV PLAY in merito al futuro di Ismael Bennacer e all’incontro di oggi tra il suo procuratore e la società rossonera.

“Incontro positivo oggi tra Enzo Raiola, procuratore di Ismael Bennacer ed il Milan. Come detto già ieri, rimane la volontà da parte del calciatore di rinnovare con i rossoneri. Si attendono sviluppi”. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’ufficialità dell’accordo tra le parti. La cosa certa è che il centrocampista ha dato assoluta priorità al Milan