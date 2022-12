Inter ko già a gennaio: ‘scippo’ a tinte bianconere

Tutti lo vogliono ma per ora nessuno lo prende. Si tratta di Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Moenchengladbach che tanto piace all’Inter. Intanto non va escluso un futuro bianconero

Marcus Thuram è stato protagonista anche nella finale del Mondiale ed ora pronto a ridiscutere il suo futuro, visto il contratto in scadenza a giugno con il Borussia Moenchengladbach. In Italia piace soprattutto all’Inter ma la concorrenza si fa spietata.

Accolto da Deschamps nell’elenco dei 26 che hanno affrontato la spedizione in Qatar, Thuram jr è riuscito anche a ritagliarsi uno spazio importante collezionando cinque presenze e fornendo anche due assist. Il ct transalpino lo ha anche scelto per rimpiazzare Giroud dopo meno di un tempo nella finalissima contro l’Argentina persa solo ai calci di rigore. Investitura importante per il figlio del grande Lilian che ha messo nel bagaglio un’ulteriore esperienza di spicco prima di fare i conti con la realtà di club. Il contratto col Gladbach è vicino alla scadenza e da tempo si parla di un suo possibile addio a costo zero con l’Inter fortemente interessata, dopo averlo già osservato nell’estate 2021. In Italia è stato accostato anche alla Juventus, ma un affare così vantaggioso fa gola anche all’estero.

Calciomercato Inter, tutti pazzi per Thuram: Newcastle idea per gennaio

Thuram si candida ad essere uno dei futuri parametri zero più golosi in vista della prossima estate sia per esperienza che per talento e potenziale ancora da esprimere. 25 anni e nel pieno della maturità calcistica, il nativo di Parma è pronto a vivere un’altra avventura.

Col Borussia quest’anno sta facendo benissimo con ben 13 reti complessive che hanno attirato sia Deschamps che i club interessati al suo cartellino. A dispetto del forte interessamento dell’Inter per giugno, in Inghilterra per gennaio ci prova il Manchester United, ma occhio ad un’altra ipotesi. Non va infatti escluso che un altro ostacolo per i nerazzurri possa essere posto dal Newcastle sin da subito: i bianconeri potrebbero esplorare la possibilità con un’offerta importante che economicamente potrebbe accontentare sia il Borussia (con poco più di una decina di milioni) che il calciatore che ha solo l’imbarazzo della scelta. La strada per Thuram però è ancora da tracciare tra l’addio immediato o a zero a giugno con maggiori chance da esplorare.