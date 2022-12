Nuova avventura in Premier, l’ex Roma si prende il big bianconero

Il sempre più probabile arrivo del tecnico sulla prestigiosa panchina inglese complica i piani della Juve: sarà assalto al big

Il Mondiale terminato da pochi giorni non ha prodotto solo degli sconvolgimenti nel mercato dei calciatori, come del resto era ampiamente prevedibile. Il destino di determinati tecnici, esonerati o dimessisi, potrebbe ora subire dei grandi sconvolgimenti. Solo nell’ambito delle big mondiali deluse, Brasile, Spagna e Belgio hanno visto le dimissioni dei propri commissari tencici. A queste nazioni si aggiunge anche il Portogallo, con la rescissione consensuale di Fernando Santos con la Federcalcio lusitana.

L’effetto immediato è che, per lo meno nel caso di Roberto Martinez, ex ct dei Diavoli Rossi, e di Luis Enrique, ex tecnico della Spagna, si è riaperta la possibilità di tornare ad allenare delle squadre di club. Proprio l’asturiano, dopo le esperienze alla guida di Roma, Celta Vigo e Barcellona, potrebbe ora iniziare una nuova avventura in Premier League. Deluso dal rendimento della squadra sotto la guida di Graham Potter, il proprietario del Chelsea Todd Boehly avrebbe puntato sull’iberico per il nuovo corso del club londinese.

Luis Enrique a Londra, la Juve trema

Secondo quanto riportato dal canale ‘ElchiringuitoTV’, il Chelsea avrebbe offerto al tencico un triennale da 12 milioni netti all’anno. L’offerta è stata aumentata per battere la concorrenza dell’Atletico Madrid, che inizia seriamente a pensare al dopo Simeone. Qualora Luis Enrique accettasse il prestigioso incarico, il primo obiettivo sarebbe stato già individuato. Parliamo di un calciatore bianconero che rappresenta un autentico pallino dell’allenatore spagnolo.

Il nome caldo in cima alla lista dei desideri si chiama Federico Chiesa, l’Azzurro reduce dal grave infortunio patito all’Olimpico di Roma ormai quasi un anno fa ed in attesa di rientrare a pieno regime ta i titolari di Allegri.

Già nel mirino di diversi club di Premier dalla scorsa estate e non solo, il figlio d’arte potrebbe essere una delle pedine sacrificabili – seppur con tante riluttanze da parte della dirigenza . per fare cassa in vista di un risanamento dei conti. La buona notizia, in caso di assalto all’ex Viola, la riceverebbe solo il Milan: difficile che i Blues possano permettersi un doppio esborso per lo stesso Chiesa e per Rafael Leao, dichiarato obiettivo della società britannica.