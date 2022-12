Mourinho allenatore del Brasile: elezione a sorpresa

Il Brasile è pronto a una rivoluzione in panchina e José Mourinho viene eletto come erede di Tite in panchina: scelto dal ‘Fenomeno’

Una delle grandi sorprese del Mondiale in Qatar è stata certamente l’eliminazione del Brasile. Ai quarti di finale contro la Croazia la squadra di Tite è stata eliminata ai calci di rigore, con gli errori fatali di Rodrygo e Marquinhos e ancora una volta un super Livakovic.

Il Mondiale ha così perso una delle sue grandi favorite per la vittoria finale e ovviamente non sono mancate le conseguenze per l’uscita del Brasile. In primis è arrivato l’addio di Tite dalla Nazionale verdeoro, che ora cerca un nuovo allenatore. A essere eletto come nuovo allenatore è José Mourinho, ma non è solo.

Ronaldo elegge il nuovo allenatore del Brasile: “Vorrei uno come Mourinho, Guardiola o Ancelotti”

Sembrava essere il Mondiale del Brasile quello in Qatar, per i risultati nelle prime due partite del girone e per come giocavano i verdeoro. Ma la Croazia, ancora una volta ai rigori, ha spento il sogno brasiliano.

Così con l’addio di Tite in panchina sono aperti i casting per trovare il nuovo tecnico verdeoro. Ai microfoni de ‘El Mundo Deportivo’, Ronaldo il ‘Fenomeno’ ha parlato del futuro della Nazionale spiegando: “Mi piacerebbe vedere nomi come Guardiola, Ancelotti o Mourinho sulla panchina del Brasile. Ma non sono io a scegliere, vedremo cosa succederà”. Dunque tre top allenatori che Ronaldo vorrebbe sulla panchina del Brasile e che sono stati accostati alla Nazionale verdeoro, anche se al momento allenano Manchester City, Real Madrid e Roma.