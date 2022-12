Sorpresa al Mondiale, assalto del Barcellona: in allarme Milan e Inter

Il Mondiale resta sempre una vetrina importante per mettersi in mostra: che sorpresa, ora ci prova anche il Barcellona

Una voglia di mettersi in mostra senza eguali: al Mondiale tutto è possibile per provare così a sognare in grande. E così il Marocco è volato in semifinale sorprendendo davvero tutti e facendo fuori Nazionali importanti, come Spagna e Portogallo, destinate anche alla vittoria finale.

Uno dei giocatori più sorprendenti del Marocco è stato il centrocampista Ounahi, che ha sbalordito anche l’ormai ex Ct della Spagna Luis Enrique, che ha rivelato come il numero 8 del Marocco lo aveva affascinato. Come svelato dal portale spagnolo “Mundo Deportivo” il Barcellona avrebbe mosso i primi passi per la sessione del mercato invernale come un’opzione ‘low cost’ molto interessante. Il profilo del centrocampista dell’Angers piace in maniera particolare al Barcellona, che lo sta monitorando con grande interesse. Anche le big d’Italia, come Milan e Inter, starebbero pensando così a lavorare in ottica futura per acquistare il giocatore del Marocco, autentica sorpresa del Mondiale.

Mondiale, Ounahi l’arma in più del Marocco

Ounahi riesce ad abbinare qualità a quantità riuscendo così ad attirare su di sè tante attenzioni in ottica calciomercato. Un profilo davvero interessante che è sbucato fuori con le sue prestazioni ottimali al Mondiale.

Una storia davvero incredibile quella del giocatore del Marocco, che era arrivato in Francia nel 2018 per giocare nella squadra riserve dello Strasburgo. Per avere un minutaggio migliore ha scelto la squadra della terza serie francese, l’Avranches, facendo così il suo debutto tra i professionisti. Così la Ligue1 è riuscito ad acquistarlo nel luglio 2021 con la chiamata dell’Angers, che lo ha acquistato per 350mila euro, per poi volare al Mondiale da assoluto protagonista. Una voglia di sbarcare nel calcio che conta con la volontà di portare a termine l’avventura da applausi con il Marocco, che non vuole smettere di sognare volando così in finale.