‘Bufera’ sul Mondiale in Qatar: “Un favore della Francia”

Il Mondiale in Qatar entra nell’ultima settimana e arriva la rivelazione inaspettata: “Un favore della Francia”

Argentina-Croazia e Francia-Marocco saranno le due semifinali a sorpresa di questo Mondiale in Qatar. Ovviamente le sorprese sono Croazia e Marocco, che ai quarti hanno eliminato rispettivamente Brasile e Portogallo. Due imprese non da poco che hanno acceso su di loro i riflettori.

Quello in Qatar è stato un Mondiale molto discusso sin dall’inizio. Adesso proprio su di questo spunta un retroscena importante. Arriva la rivelazione dell’avvocato Juan Branco sull’elezione del Qatar come sede della manifestazione.

Branco sgancia la bomba sul Mondiale: “Il calcio è molto politico”

Tante le polemiche attorno al Mondiale in Qatar sin da prima dell’inizio. Oggi l’avvocato Juan Branco ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play, ha svelato un retroscena importante.

“Il calcio è molto politico, in Francia lo era prima con Sarkozy e poi con Macron. Le relazioni tra Francia e Qatar sono importantissime, perché quest’ultimo ha salvato molte aziende francesi dopo la crisi del 2008. Così in cambio Platini ha appoggiato la candidatura del Qatar per il Mondiale. In questa operazione c’era anche il PSG che è potuto diventare grande”.

Poi sulla partita Francia-Marocco svela: “È una partita importante, il Marocco ha già eliminato la Spagna e la destra è spaventata. Le vittorie della Francia sono strumentalizzate, lo stesso Macron ha negoziato direttamente con Al Thani per non vendere Mbappe al Real Madrid e farlo restare a Parigi”. Infine sulle possibili irregolarità al Mondiale spiega: “C’era già dal momento dell’organizzazione, poi non so se riguardi anche il campo”.