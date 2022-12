L’Inter è già avvisata: va gratis da Simeone

In casa Inter c’è grande attesa per il calciomercato, soprattutto per quello estivo. Dall’estero però arrivano numerose insidie

La situazione in casa Inter per quanto riguarda i contratti di alcuni giocatori non è certo rassicurante.

In Europa sono molte le squadra che guardano alla Serie A in cerca di occasioni a parametro zero, basti pensare a Rabiot della Juventus o, per l’appunto, a Skriniar in casa Inter. Simone Inzaghi ha il timore di rivivere la stessa situazione che gli si presentò alla Lazio nel 2018 e le sue preoccupazioni non sono così infondate. Sullo sfondo c’è Diego Pablo Simeone, pronto a sferrare il colpo decisivo.

Simeone punta de Vrij, Inzaghi trema

Stefan de Vrij non è certo nuovo a portare a scadenza i propri contratti. L’ironia della sorte vuole che proprio l’olandese fu protagonista di uno “sgarbo” alla Lazio, quando sulla panchina c’era Simone Inzaghi, proprio in favore dell’Inter.

Ora il mister piacentino si ritrova con il contratto di de Vrij in scadenza a giugno del 2023 e l’ombra dell’Atletico Madrid si fa pesante. Simeone infatti starebbe pensando di portare l’olandese a Madrid nella prossima estate e non è da escludere che possa intavolare dei discorsi già a gennaio. Come noto infatti, i giocatori in scadenza possono negoziare eventuali accordi nei sei mesi antecedenti alla conclusione del contratto. Tuttavia l’Atletico non avrà vita facile, perché de Vrij non ha basse pretese per quanto riguarda l’ingaggio e squadre coma Aston Villa e Leicester sembrano pronte a offrire un salario molto cospicuo al nazionale appena eliminato dal Mondiale. L’unico dato di fatto però è che la scelta spetterà unicamente al giocatore, in quanto di pretendenti pronte a darsi battaglia ce ne sono in gran quantità. Da gennaio potrebbe muoversi qualcosa, Inzaghi e i tifosi dell’Inter sono avvisati.