Se ne va in Premier e inguaia Inter e Juve: Simeone all’assalto

Clamorosa cessione in vista per il Cholo Simeone: il nuovo scenario potrebbe complicare i piani di Juventus e Inter

La stagione dell’Atletico Madrid non sta certo procedendo secondo le aspetattive. Clamorosamente eliminato dai gironi di Champions League ed estromesso perfino dall’Europa League, il club colchonero accusa anche un grande ritardo dalla capolista Barcellona in campionato.

In siffatta situazione, dopo aver già riscattato del tutto Antoine Griezmann dal Barcellona, il club della capitale deve anche fare i conti con una situazione finanziaria non delle migliori. I massicci investimenti operati negli ultimi anni, che hanno seguito il periodo delle grandi cessioni – da Agüero a Diego Costa passando per lo stesso Thibaut Courtois – stanno lasciando il segno. L’Atletico si trova ora costretto a cedere se vuole operare con competitività soprattutto nel prossimo mercato estivo.

Simeone saluta Cunha, Juve e Inter in allerta

Chiuso dallo stesso Griezmann, da Morata e da Joao Felix, Mateus Cunha non ha trovato molto spazio nell’undici titolare del Cholo Simeone. L’investimento fatto sul brasiliano lo scorso anno – 30 milioni dall’Hertha Berlino – non ha prodotto i frutti sperati. Tenere prevalentemente in panchina un giocatore di questo valore non appare molto funzionale, soprattutto in questo momento storico. Alle porte, come riferito dal portale ‘Todofichajes.com’, ci sarebbe addirittura la cessione del brasiliano.

50 milioni è l’esoso costo del cartellino che il Wolverhampton Wanderers intende pagare per Cunha, che verrebbe accompagato volentieri alla porta dalla dirigenza colchonera. Il gruzzolo derivante dalla partenza del verdeoro consentirebbe al tecnico argentino di preparare l’assalto estivo alle grandi d’Italia. Il vecchio pallino è Lautaro Martinez, ma negli utlimi tempi si sono aperti degli spiragli anche per Dusan Vlahovic. Cunha lascerebbe Madrid già a gennaio, consentendo così all’Atletico di sistemare i conti. E poi partire alla caccia del Toro argentino o del serbo: il rendimento dei due nei prossimi mesi sarà decisivo ai fini della scelta.