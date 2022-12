“50 milioni”: così la Juventus fa il colpaccio Mondiale

La Juventus potrebbe mettere a segno un rilevante acquisto da un club di Premier League nei mesi a venire: arriva l’annuncio in diretta

Il trionfo dell’Argentina al Mondiale qatariota rappresenta un segno indelebile nella storia del calcio. Chiaramente, la copertina è tutta o quasi per Lionel Messi, che stavolta è riuscito a trascinare la Seleccion fino alla Coppa del Mondo, tanto desiderata dalla ‘Pulce’ sin dall’inizio della sua lunga ed incredibile carriera.

Ma il fuoriclasse di proprietà del Paris Saint Germain, ovviamente, non è l’unico ad essersi preso i riflettori della scena. In particolare, vanno sottolineate anche le ottime prestazioni messe in mostra da Alexis Mac Allister, giovane centrocampista in forza al Brighton. Il classe ’98 (compirà 24 anni il prossimo 24 dicembre) sta attirando l’interesse di club prestigiosi e accende pure la fantasia delle big di Serie A, tra cui la Juventus. Di questo e non solo ha parlato l’agente Gabriele La Manna, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ sul canale Twitch di Tv Play.

Per cominciare, il procuratore si è così espresso su Bennacer, con l’algerino che sembra in procinto di rinnovare col Milan: “Faccio un elogio ad Enzo Raiola, perché prendere in eredità il grande lavoro di Mino non era affatto semplice. Bennacer è una pedina importante per il Milan. Oggi fa la differenza in campo, perciò il Milan fa bene a cercare di prolungare il contratto. Credo che l’idea dell’agente e del calciatore sia rinnovare l’accordo scritto”.

Juventus, La Manna a Tv Play: “Per Mac Allister servono 50 milioni”

E per quanto riguarda Mac Allister: “Senza dubbio è stato tra i migliori centrocampisti del Mondiale e in Italia farebbe la fortuna di tutte le grandi squadre. È completo: sa coprire il campo, ha visione di gioco e interdizione“.

Assicurarsi le prestazioni dell’argentino, però, è compito arduo ora: “Si farà fatica a toglierlo al Brighton. Si trova in Premier, quindi servirebbero una cosa come 40-50 milioni di euro. Nel nostro paese quasi nessuno può permettersi un simile investimento. Potrebbe essere la Juventus, ma bisognerebbe capire prima le conseguenza di ciò che sta accadendo. Le altre società italiane non credo potranno farsi avanti“.