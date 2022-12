Milan sotto assedio: pronte tre contropartite per Leao

I top club in agguato per Leao: le tre possibili contropartite per convincere Maldini e Massara

Il rinnovo di Leao sarà il principale tema del calciomercato invernale del Milan. Come noto, le parti sono ancora al lavoro per raggiungere un’intesa.

“Sono contento e orgoglioso, ma devo restare concentrato sul Mondiale. Quando tornerò a Milano parlerò con la società, ma già prima di venire in ritiro col Portogallo abbiamo avuto una riunione positiva con Maldini. Quanto torno ne parliamo bene”, aveva dichiarato il portoghese durante il Mondiale in Qatar. Le prossime settimane potrebbero dunque rivelarsi decisive: “Gli consiglio di firmare un nuovo contratto e di restare al Milan. Vedo Rafa molto felice qui. Leao qui avrà la possibilità di migliorare ancora, si trova bene al Milan con questo gruppo”, ha dichiarato Stefano Pioli. I top club europei, però, sono sempre in agguato.

Calciomercato Milan, le contropartite del PSG per arrivare a Leao

In prima fila per l’esterno portoghese classe 1999 c’è anche il Paris Saint-Germain, per il post Messi e Neymar e una possibile coppia da sogno con Mbappé. Il club parigino è ricco di possibili contropartite che potrebbero far vacillare il Milan. In particolare, occhio ai nomi di Renato Sanches, a lungo corteggiato proprio dai rossoneri fino alla scorsa estate, Carlos Soler e Sarabia. In ogni caso, Maldini e Massara puntano a blindare Leao e sono disposti a cedere il giocatore solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. Staremo a vedere.