Pronto a tutto per Leao: arriva il rilancio che inguaia il Milan

Rafael Leao, protagonista anche al Mondiale in Qatar, è sempre nel mirino delle big: rilancio decisivo, Milan avvisato

Zlatan Ibrahimovic ha esaltato ancora una volta le qualità del talento portoghese del Milan, Rafael Leao, consigliandogli anche di restare in maglia rossonera per fare l’ultimo step della sua carriera. Sulle sue tracce ci sono ancora tante big d’Europa, in particolar modo provenienti dalla Premier League, che cercheranno così di convincerlo preparando il rilancio decisivo.

Ora si sta godendo le vacanze post Mondiale, ma il futuro di Rafael Leao resta sempre molto incerto visto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024. La dirigenza del Milan avrebbe provato ad anticipare i tempi per fargli firmare il prolungamento contrattuale, ma ora tutto si è dilatato dopo il Mondiale. Rafael Leao resta sempre nel mirino del Chelsea, che potrebbe fare follie per il talentuoso attaccante portoghese. Nella scorsa stagione c’è stato così l’exploit decisivo sotto la gestione di Stefano Pioli contribuendo in maniera ottimale con gol ed assist alla vittoria dello Scudetto. In estate i “Blues” ci hanno provato a lungo, ma alla fine il giovane attaccante rossonero ha optato per la permanenza in Serie A. Ora potrebbe arrivare il rilancio decisivo da parte del club inglese con il manager Potter letteralmente innamorato delle sue qualità.

Milan, Leao nell’orbita Chelsea: rilancio decisivo

Il giovane attaccante rossonero potrebbe così pensare all’addio al Milan per nuovi stimoli della sua carriera: i Blues sarebbero sempre molto interessati al classe 1999, che è stato protagonista con la maglia del Portogallo nei minuti in cui è sceso in campo.

Così sul suo profilo Twitter, Simon Phillips, del TalkChelsea ha rivelato aggiornamneti importanti sul futuro di Rafael Leao: Graham Potter cercherà a tutti i costi di convincere il Chelsea per formulare un’offerta da circa 90 milioni di euro. Leao dovrà così prendere una decisione definitiva in ottica futura per capire quale sarà la sua prossima squadra. Una voglia di misurarsi in un altro campionato per mettere in mostra tutte le sue qualità.