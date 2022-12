Nagelsamnn batte tutti, l’Inter non può farci niente

Sono 18 i giorni che ci separano dall’apertura della finestre invernale di mercato. Le big scaldano i motori per piazzare colpi importanti e l’Inter rischia di perdere un obiettivo

Il 2 gennaio aprirà la finestra invernale di mercato (in Italia) e i problemi per molte squadre europee non sono pochi. C’è chi infatti si ritrova con reparti completamente scoperti e anche l’Inter si Simone Inzaghi avrà un bel da fare per puntellare la sua rosa.

Il Mondiale, oltre a regalare sorprese, ha sancito anche numerose defezioni, per infortunio o per alcuni mal di pancia da parte di certi calciatori. Nagelsamann, allenatore del Bayern, ha tutta l’intenzione di complicare le cose a Simone Inzaghi.

Il Bayern punta Sommer, Inzaghi a mani vuote

Stando a quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, il Bayern Monaco avrebbe sondato numerosi profili per sostituire l’infortunato Neuer.

Tra questo c’è stato Livakovic, come anche Navas, ma sembra che la dirigenza abbia approcciato più concretamente con Yann Sommer, portiere della nazionale svizzera e titolare del Borussia M’gladbach. Su Sommer si era buttata anche l’Inter, alle prese con la delicata situazione Onana, ma i tedeschi sembrano voler chiudere il prima possibile con il portiere svizzero di 33 anni. Infatti all’interno del “direttivo” non tutti sono convinti dell’ipotesi Livakovic e Navas è considerato troppo costoso come innesto. Yann Sommer ha alle spalle 634 partite ufficiali tra tutte le competizioni e un bottino di reti subite paria a 780.

News #Livakovic: Internally, not everyone is totally convinced if he is THE perfect Neuer replacement. No negotiations so far as reported. Yann Sommer was discussed. Navas as well but the internal opinion at this stage: Too old, too expensive. @SkySportDE 🇭🇷 pic.twitter.com/YMx1h851wu — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 13, 2022

Sono 202 le partite dalle quali il portiere è uscito mantenendo la rete inviolata. Simone Inzaghi aveva individuato Sommer come possibile innesto per il 2023, ma senza escludere l’arrivo già nella finestre invernale. Sommer infatti ha il contratto in scadenza a giugno e per portarlo via dalla Germania con sei mesi di anticipo non servirebbe certo una fortuna, poiché la sua valutazione si attesta attorno ai 5 milioni di euro.