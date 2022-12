Caso Premier, non torna più: intrigo di fuoco con Leao

In Premier si registra un caso alquanto misterioso, riguardante una pedina in forza in una big inglese: Milan alla finestra per il dopo Leao

Tempo di vacanza, poi Rafael Leao tornerà a disposizione di mister Stefano Pioli. L’avventura al Mondiale dell’ex Lille è stata tutt’altro che entusiasmante, anche perché il CT Santos non gli ha concesso molto spazio.

Si attende con ansia il rientro dell’attaccante, visto che è avverrà un incontro tra la dirigenza del Milan – targata Maldini e Massara – e l’entourage del classe ’99. E ovviamente ci sarà pure un confronto diretto con lo stesso calciatore lusitano. Il motivo è ormai ben noto a tutti: le parti devono sistemare la questione legata al rinnovo del contratto in scadenza giugno 2024, col prolungamento dell’accordo scritto che appare alquanto complicato. Molto chiaramente dipende dalla volontà di Leao, il quale non disdegnerebbe una permanenza in quel di Milano. Il club di Via Aldo Rossi, dal canto suo, potrebbe decidere di accontentare il proprio gioiello economicamente parlando, superando la soglia dei 7 milioni di euro netti a stagione. Ma rimane il corteggiamento di alcuni top club e ciò inevitabilmente influenza il portoghese da un punto di vista psicologico. Di conseguenza, il ‘Diavolo’ deve necessariamente guardarsi attorno alla ricerca di validi profili che possano, eventualmente, prendere il posto che ora occupa Leao in futuro. In tal senso, attenzione a ciò che sta accadendo in Premier League.

Calciomercato, caso Sancho in Premier: Milan alla finestra per il dopo Leao

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Jadon Sancho, esterno di proprietà del Manchester United. Come si apprende da ‘TheGuardian.com’, l’ex Borussia Dortmund ora si sta allenando da solo nei Paesi Bassi, lontano dalla squadra.

Mister Erik ten Hag ha rivelato che ci sono delle problematiche “fisiche, ma anche mentali“, legate presumibilmente alla bruciante eliminazione dal Mondiale. Ad oggi, sempre secondo la fonte citata, non è chiaro quando Sancho farà ritorno allo United, motivo per cui il Milan tiene d’occhio la spinosa vicenda. Nel caso, infatti, il 22enne – valutato intorno ai 60-65 milioni di euro – dovesse optare per un drastico cambiamento nei mesi a venire, i rossoneri potrebbero fare un tentativo al fine di assicurarsi le sue prestazioni. Previa la cessione di Rafael Leao.