Allegri nei guai: si fermano altri due big

Brutte notizie dall’infermeria per Massimiliano Allegri: due big si fermano e non saranno a disposizione per le prossime amichevoli

Col Mondiale in Qatar ormai prossimo alla conclusione, si avvicina il ritorno in campo nelle gare ufficiali per la Juve. E, ovviamente, per tutti gli altri club d’Europa. Già alle prese con i cronici problemi di Paul Pogba, che probabilmente non rientrerà prima del 29 gennaio, e con la pubalgia di Dusan Vlahovic, il tecnico Allegri deve fare i conti con altri due infortuni.

“Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto stamattina Leonardo Bonucci, in seguito a un problema riferito al termine dell’allenamento di ieri, hanno evidenziato un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 10 giorni”. Con questo comunicato ufficiale la Juve ha dato evidenza delle condizioni del su capitano, per il quale a questo punt è previsto un stop dai campi per almeno tre settimane. Ma i guai non sono certo finiti qui per l’allenatore toscano.

Si ferma anche Chiesa: Allegri mastica amaro

Già vittima di una brutta botta alla caviglia dopo un intervento di Barbieri nella sessione di allenamento di martedì, Federico Chiesa ha dovuto dare forfait per l’amichevole con l’Arsenal prevista per sabato pomeriggio. Il motivo però non è da ricercarsi nel brutto contrasto in allenamento. Quanto a causa di un affaticamento localizzato nella zona dell’adduttore della coscia destra.

Lo staff medico dei bianconeri ha optato per la via della precauzione. Niente match coi Gunners per il figlio d’arte, che nei prossimi giorni sarà rivalutato alla Continassa in vista di un pieno recupero. Le scorie del terribile infortunio subìto 11 mesi fa ancora si fanno sentire: meglio non affrettare i tempi per evitare delle brutte ricadute sulla parte interessata dall’intervento chirurgico effettuato nello scorso gennaio.