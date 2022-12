Il top club piomba su Calhanoglu: intrigo ‘Mondiale’

Il PSG, se dovesse saltare l’affare Amrabat, potrebbe puntare in alternativa sul nome di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato

Siamo quasi arrivati all’ultimo atto del Mondiale in Qatar. Una competizione iridata atipica, disputatasi a cavallo fra i mesi di novembre e dicembre che ha sollevato molte critiche fino al primo calcio al pallone.

Quando il campo ha iniziato a parlare, tutte le polemiche sono rimaste, ma si sono dipanate per lasciare spazio al gioco e alla passione di miliardi di tifosi in giro per il mondo. Molti giocatori si sono imposti finora, alcuni un po’ a sorpresa. Basti pensare al clamoroso exploit di Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina di Vincenzo Italiano che è arrivato, almeno finora, in semifinale con il suo Marocco. Il mediano ex Verona si sta mettendo in mostra come uno dei migliori nel suo ruolo a livello mondiale tanto da attirare le attenzioni in chiave calciomercato di diversi top club, fra i quali il PSG di Galtier. Per il giocatore di Regragui c’è però una concorrenza spietata che potrebbe portare la società parigina a spostare la sua attenzione su un altro giocatore. Stiamo parlando di Hakan Calhanoglu, jolly del centrocampo dell’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, il PSG vira su Calhanoglu

Nel caso in cui la competizione per Amrabat dovesse diventare troppo serrata e fino all’ultimo milione, il PSG sarebbe quindi intenzionato a virare sul profilo di Calhanoglu. L’ex numero dieci del Milan di Stefano Pioli è uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano di Serie A ed ha una valutazione di circa 40 milioni di euro.

C’è però una variante che favorirebbe la società parigina: il contratto in scadenza nel 2024 da parte del giocatore turco. Se infatti il rinnovo non dovesse arrivare, i soldi del PSG sarebbero decisamente allettanti per l’Inter di Beppe Marotta, ancora alle prese con qualche guaio economico derivante dall’attuale situazione della proprietà.