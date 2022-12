La decisione è ormai presa: via libera per Juventus e Inter

Inter e Juventus continuano a monitorare attentamente le dinamiche di calciomercato: andrà via, assalto decisivo

Idee entusiasmanti in vista della prossima stagione con Inter e Juventus sempre alla ricerca di nuovi innesti di qualità assoluta. Spiraglio importante con il possibile assalto del top player, ora impegnato al Mondiale con la Francia guidata dal Ct Didier Deschamps.

Come svelato dal portale “fussballtransfers”, il terzino francese del Bayern Monaco, Benjamin Pavard, sarebbe sempre più lontano dal Bayern Monaco visto che il giocatore non vorrebbe estendere il contratto con il club bavarese. In questo momento è impegnato con la Francia che affronterà il Marocco in semifinale del Mondiale in Qatar, ma in estate ci potrebbe essere l’addio senza rimpianti. Come riportato da “Sport Bild”, lo stesso Pavard non avrebbe intenzione di prolungare il suo contratto che cadrà nel 2024. Nel 2019 il Bayern Monaco sborsò circa 35 milioni di euro dallo Stoccarda dopo l’exploit del francese al Mondiale vinto nel 2018 in Russia.

Juventus e Inter, Pavard resta nel mirino della Serie A

Accostato alle big d’Italia, il terzino francese, all’occorrenza anche centrale di una difesa a tre, è pronto per una nuova sfida della sua carriera. Tanti club d’Europa potrebbero preparare l’assalto decisivo, ma Juventus e Inter sono interessate in primo piano.

In questo Mondiale Benjamin Pavard non è stato protagonista come nel 2018: il terzino francese è stato titolare soltanto contro l’Australia perdendo così il suo posto nell’undici iniziale del Ct Didier Deschamps. La Francia cercherà così di volare in finale per poi affrontare l’Argentina con la sfida che si preannuncia super interessante e ricca di duelli da urlo, come quello tra Messi e Mbappe. Inter e Juventus potrebbero così approfittare della situazione di Pavard per preparare l’assalto decisivo in estate pagandolo a prezzo di sconto.