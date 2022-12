Ritorno improvviso di Ronaldo: si allena nel centro sportivo

Cristiano Ronaldo dopo la delusione Mondiale torna nel suo vecchio club: si allena nel centro sportivo dell’ex squadra

Il sogno di vincere un Mondiale con il Portogallo si è interrotto ai quarti di finale contro il Marocco per Cristiano Ronaldo. L’attaccante ha sofferto molto in Qatar l’esclusione da diversi match, con Santos che spesso ha deciso di metterlo da parte rilegandolo alla panchina.

Adesso per CR7 bisogna risolvere la questione futuro, visto che dopo la separazione dal Manchester United è rimasto senza squadra. Da una parte c’è l’Al Nassr che sarebbe pronto a ricoprirlo d’oro, dall’altra l’ambizione di giocare ancora ad alti livelli in Europa. Una piccola svolta arriva oggi, con il portoghese accolto da un ex club.

Ronaldo si allena a Valdebebas: il Real Madrid gli apre le porte

Gennaio è ormai alle porte e Cristiano Ronaldo non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro imminente. Dopo la delusione Mondiale per CR7 le strade sono due: quella dell’Arabia e quella europea.

Nel frattempo Ronaldo decide di tornare dove si è sempre trovato bene, ovvero al Real Madrid. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Relevo’, Cristiano Ronaldo si starebbe allenando a Valdebebas in questi giorni. La società spagnola gli ha aperto le porte del centro sportivo per permettergli di allenarsi singolarmente, in un altro campo rispetto a dove si trova la prima squadra. Adesso il portoghese dovrà ragionare sul prossimo club, con un romantico ritorno al Real Madrid che farebbe sognare, anche se è molto difficile.