“Inguardabile”: ‘cacciato’ subito dalla Juve, furia Allegri

Un calciatore in forza alla Juventus è finito al centro delle polemiche durante l’amichevole tra Juventus e Rijeka: ecco cosa è successo

Prosegue la preparazione della Juventus in vista della ripresa del campionato di Serie A, programmata per mercoledì 4 gennaio. Mister Massimiliano Allegri ora gestisce le pedine a disposizione, in attesa di recuperare tutti i nazionali che hanno preso parte al Mondiale in Qatar.

Le amichevoli, senza dubbio, rappresentano un buon modo di tenersi in forma, oltre che sperimentare nuove soluzioni sul campo. Dopo il successo ai danni dell’Arsenal fra le mura dell’Emirates Stadium (grazie agli autogol a firma Xhaka e Holding), la ‘Vecchia Signora’ ha battuto anche il Rijeka, squadra che milita nella massima serie croata. Decisiva, in tal senso, la rete firmata Moise Kean, al minuto 73 della ripresa.

Juventus-Rijeka, Allegri riprende McKennie: tifosi infuriati sui social

Sebbene si sia trattato di una gara non ufficiale, va comunque sottolineata la prestazione assolutamente da dimenticare di Weston McKennie, sostituito ad inizio secondo tempo dal tecnico livornese con Enzo Barrenechea.

Nel corso della prima frazione di gioco, inoltre, lo statunitense è stato rimproverato da Allegri, il che ha contribuito ad alimentare le critiche da parte dei tifosi sui social nei suoi confronti. Numerosi i commenti polemici su Twitter, con diversi sostenitori bianconeri che invitano il club a cedere l’ex Schalke 04 già nella sessione invernale di calciomercato. Di seguito vi proponiamo alcuni esempi.

