Da Rabiot a Kessie: le rivelazioni sul mercato di Juve e Inter

Tra rinnovi, ritorni di fiamma e nuovi possibili colpi, il giornalista svela le strategie di mercato di bianconeri e nerazzurri

In questo particolare momento storico, Juventus ed Inter condividono molto più di quello che si possa pensare. Entrambi i club hanno infatti dei conclamati problemi economici, che probabilmente comporteranno delle partenze – più o meno eccellenti – già nel mercato di gennaio. Altresì le due grandi rivali devono affrontare il discorso del ‘quasi’ obbligato rinnovo di contratto di alcuni big, conditio sine qua non per non perdere gli stessi a parametro zero tra quache settimana.

Emblematici, in tal senso, i casi di Adrien Rabiot e Milan Skriniar. Ai quali potremmo aggiungere anche Juan Cuadrado e Stefan de Vrij. Relativamente al francese, non si registrano grandi passi avanti nella trattativa per un’estensione del contratto del ‘Duca’. Stessa cosa, forse con un orizzonte leggermente più sereno, dicasi per lo slovacco, sempre richiesto dal PSG. Il giornalista Jordi Gil, intervenuto in diretta su TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it, ha parlato di questo ed altro. Aprendo più di una parentesi sui calciatori del Barcellona finiti nelle mire di bianconeri e nerazzurri.

L’intreccio Inter-Juventus-Barcellona

“Memphis Depay vuole lasciare Barcellona perché ha bisogno di giocare di più. In Italia ci sono squadre interessate, ma i catalani chiedono tanti soldi anche se il calciatore è in scadenza di contratto a giugno. Rabiot invece è una pista difficile per gennaio per quel che concerne il Barcellona, infatti la Juve non è intenzionata a liberarsene già nel mercato invernale“, ha esordito.

“Se l’Inter vuole Kessie lo deve pagare. Questa è una situazione molto complicata, perchè bisogna capire se si può fare un obbligo con prestito o no, ma in ogni caso è un’operazione molto complessa. Il Barcellona aveva provato a riportare Dani Olmo a casa, e ci riproverà sicuramente in futuro. Per l’Italia credo si siano chiuse definitivamente le porte“, ha concluso il giornalista.