Addio e ritorno: Mourinho lascia a bocca aperta

Il futuro di Josè Mourinho potrebbe essere lontano dalla Capitale: addio Roma per un clamoroso ritorno dello ‘Special One’

Nove punti nelle ultime cinque giornate di Serie A per la Roma che, adesso, dovrà fare i conti con lo Spezia prima e col Napoli poi.

Una doppia insidia per i giallorossi che, tuttavia, sono già concentrati sul futuro della squadra di Mourinho. Ed il tecnico 59enne, sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con il club della famiglia Friedkin, rischia di essere ancora protagonista in vista del prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto viene riportato da ‘Footballtransfers’, la Roma e Mourinho possono dirsi addio al termine dell’attuale stagione. Il tecnico portoghese potrebbe quindi dire addio ai giallorossi in estate, poichè non felice dei programmi che la società giallorossa avrebbe in mente per il futuro. Una questione portata avanti parallelamente al presunto corteggiamento da parte della Federazione brasiliana per l’allenatore lusitano, l’addio alla Roma è dunque alla finestra. Anche se, al momento, l’ipotesi clamorosa che potrebbe trovare spazio a partire dalla fine dell’attuale stagione calcistica avrebbe il sapore del ritorno per lo ‘Special One’.

Bye Bye Roma: prende quota il ritorno di Mourinho

Sì, perchè l’eventuale partenza dalla Capitale vedrebbe Josè Mourinho in primissima fila per il ritorno a Madrid.

I risultati che i ‘Blancos’ conseguiranno saranno decisivi per il futuro di Carlo Ancelotti: se l’allenatore di Reggiolo dovesse fallire, allora il tecnico portoghese potrebbe davvero finire in cima alla lista di Florentino Perez per guidare le ‘Merengues’ l’anno prossimo. Il Real Madrid potrebbe ripartire proprio da Mourinho per la stagione 2023/24, con buona pace della Roma che dovrà cercare un sostituto all’altezza per guidare i giallorossi l’anno prossimo.