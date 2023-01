Monza spartiacque: si decide per l’esonero di Dionisi

Il futuro del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, è appeso a un filo: la partita contro il Monza diventa decisiva

Quello di quest’anno è un campionato di Serie A sicuramente anomalo rispetto al solito, sia per quanto riguarda la parte alta che per quella bassa della classifica. Mentre in alto il Napoli scappa via e lascia poche speranze di rimonta alle altre, in fondo ci sono diverse sorprese, come Sampdoria e Verona in zona retrocessione.

Tra le delusioni di questa stagione sicuramente c’è anche il Sassuolo, che continua a faticare e non poco. Dopo la sconfitta contro la Lazio il futuro in panchina di Alessio Dionisi inizia a essere in bilico. Quella col Monza diventa una partita decisiva.

Delusione Sassuolo, Dionisi in bilico: Monza crocevia per la panchina

Inizia a tremare la panchina di Alessio Dionisi. Il Sassuolo continua a deludere e nelle ultime quattro partite sono arrivate quattro pesanti sconfitte. L’ultima contro la Lazio in particolare ha sottolineato importanti lacune nei neroverdi.

Secondo quanto riportato da ‘Rai Sport’ già la prossima partita contro il Monza sarà decisiva per il futuro sulla panchina del Sassuolo per Alessio Dionisi. In caso di sconfitta, che sarebbe la quinta consecutiva, la società potrebbe decidere di procedere con il cambio in panchina. Dunque Monza che diventa un crocevia fondamentale per il futuro del tecnico.