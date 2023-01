De Ketelaere via a gennaio, l’ultima idea di Maldini e Massara

De Ketelaere può lasciare il Milan a gennaio, ecco l’ultima idea di Maldini e Massara. Tutti gli aggiornamenti in casa rossonera

“È un giocatore di 21 anni, giovane, con un contratto di 5 anni e sul quale è stato fatto un progetto a lunga scadenza”.

“Non si può pensare che una partita di Coppa Italia a gennaio sia l’ultima spiaggia. Questo credo che sia sbagliato, dobbiamo essere equilibrati. L’abbiamo visto tante volte, e la questione Tonali penso che abbia insegnato tanto a tanti. Dobbiamo aspettare questi giocatori giovani che comunque hanno bisogno di trovare qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno avuto prima di arrivare al Milan”. Prima di Milan-Torino di Coppa Italia, e di un’altra prestazione tutt’altro che convincente, Paolo Maldini è tornato a difendere così De Ketelaere. Il belga, per il momento, sta ampiamente deludendo le aspettative e i tifosi iniziano a spazientirsi alla luce dell’importante investimento fatto in estate. La dirigenza rossonera riflette sul suo futuro.

Calciomercato Milan, le ultime sul futuro di De Ketelaere

Come confermato dallo stesso Maldini, il club rossonero punta sul talento belga e non ha intenzionato di scaricarlo subito.

Viste le difficoltà nella sua prima stagione a Milano, De Ketelaere potrebbe così partire in prestito per sei mesi per ritrovare fiducia e continuità. Una possibile destinazione è la Fiorentina di Italiano, in una piazza importante e con l’opportunità di giocare e mettersi in mostra anche a livello europeo, nella fase ad eliminazione diretta di Conference League. Staremo a vedere.