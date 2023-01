“Vlahovic resta, Zaniolo no”: clamorosa rivelazione in diretta

Due tra i talenti migliori della Serie A restano al centro di indiscrezioni di mercato: il destino potrebbe parlare bianconero per entrambi

Uno è fermo ai box da prima dei Mondiali, dopo aver saltato già per infortunio buona parte della striscia di otto vittorie consecutive della Juve in campionato. L’altro proprio non riesce ad incidere come vorrebbe, nemmeno contro il Genoa, la squadra cadetta recentemente affrontata in Coppa Italia. Dusan Vlahovic e Nicolò Zaniolo, nonostante il periodo poco felice, restano però pezzi appetibili ed appetiti sul mercato.

Se per il serbo sono ancora incessanti le sirene inglesi della Premier, per il giallorosso è sempre nel mirino della stessa Juve e del Milan, rientrato prepontemente in corsa per il suo acquisto. Il centravanti ex Fiorentina difficilmente si muoverà nel mercato di gennaio, a meno che non arrivi un’offerta vicina ai 100 milioni di euro, mentre la situazione del nativo di Massa è più complessa. Fosse non altro per lo stallo nel rinnovo del contratto in scadenza con la Roma a giugno 2024.

Vlahovic e Zaniolo insieme alla Juve? Il parere di Cenolli

“Vlahovic è un punto interrogativo. Se Conte sarà il prossimo tecnico della Juve, gli darà certamente un’opportunità. Per ora comunque non ci sono margini per un approdo del serbo in Premier già a gennaio“. Parole e musica di Mario Cenolli, l’agente intervenuto in diretta su TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it.

Il discorso dell’attaccante slavo si lega a doppio filo quindi con il possibile ritorno del tecnico salentino a Torino, dato quasi per scontato da Cenolli: “Penso che a fine stagione Conte voglia finire la sua avventura al Tottenham. Non sta andando come avrebbe voluto. Probabilmente tornerà alla Juve, che con i giusti elementi da prendere suggeriti dal tecnico può tornare ad essere la Juve di prima“. Sintetico ma chiaro, invece, il parere sul destino del numero 22 giallorosso: “Zaniolo prima o poi andrà alla Juventus“, ha concluso l’agente.