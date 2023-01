Sirene tedesche per Zaniolo, scambio più soldi: Milan in finestra

Nicolò Zaniolo continua a essere al centro del calciomercato della Roma e arrivano sirene dalla Germania: scambio più soldi col Milan attento

Il futuro di Nicolò Zaniolo continua a essere un vero e proprio caso nella Roma. L’attaccante giallorosso è uno di ‘Fab four’ dell’attacco di Mourinho, ma continua a faticare a trovare la migliore condizione e a tornare determinante per la sua squadra.

Inoltre il rinnovo di contratto, che scadrà nel 2024, continua a essere in una fase di stallo e la situazione fa sempre gola ai club italiani e non solo. In particolare sulle sue tracce continua essere l’interesse del Milan. Le sirene per il numero 22 giallorosso però potrebbero arrivare dalla Germania. Proposto alla Roma lo scambio più soldi.

Calciomercato Roma, assalto a Zaniolo del Borussia Dortmund: scambio con Meunier

La Roma deve risolvere diversi problemi in questo calciomercato invernale, in particolare quello legato all’addio di Rick Karsdorp, ormai destinato a lasciare la capitale dopo la rottura con Mourinho e la società.

La soluzione potrebbe offrirla il Borussia Dortmund, che però sarebbe pronto a far partire l’assalto a Nicolò Zaniolo. Infatti il club tedesco per l’assalto all’attaccante giallorosso potrebbe offrire il cartellino di Thomas Meunier, terzino destro che potrebbe sostituire Karsdorp, più un conguaglio economico a favore della Roma. Il club capitolino però non sarebbe convinto dell’offerta. Così a rimanere sempre in finestra per il numero 22 è il Milan, che non molla la presa su Zaniolo e rimane sempre vigile.