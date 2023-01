Scambio col Barcellona: decisione presa da Allegri

La Juventus e il Barcellona potrebbero lavorare a uno scambio immediato, con Massimiliano Allegri che ha già preso la sua decisione

Dalla partita di Cremona riparte la Juventus, da quel gol allo scadere firmato da Milik su punizione che ha portato tre punti fondamentali anche per rilanciarsi in chiave scudetto. Nel frattempo il calciomercato invernale è sempre protagonista di questo gennaio, con i bianconeri che potrebbero fare affari con il Barcellona.

Il club catalano potrebbe offrire alla Juventus Jordi Alba, terzino accostato già in passato ai bianconeri e con contratto in scadenza nel 2024. L’offerta del Barcellona potrebbe essere di uno scambio tra il terzino spagnolo e un centrocampista bianconero. Massimiliano Allegri punta i piedi.

Calciomercato Juventus, Jordi Alba per Rabiot: Allegri punta i piedi

Il calciomercato della Juventus potrebbe ancora una volta ruotare attorno al profilo di Adrien Rabiot. Il centrocampista protagonista al Mondiale con la Francia è in scadenza di contratto nel 2023 e inevitabilmente fa gola a molti club europei.

In particolare a posare gli occhi su di lui potrebbe essere il Barcellona, che è in un momento di rivoluzione a centrocampo. Il club spagnolo potrebbe provare ad affondare per Rabiot proponendo lo scambio immediato con Jordi Alba, terzino già accostato alla Juventus. A puntare i piedi per la permanenza di Rabiot però potrebbe essere proprio Allegri, che vede nel centrocampista francese una pedina fondamentale per la sua squadra e non vorrebbe perderlo.