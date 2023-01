Bufera Monza-Inter: scuse e sospensione

L’Inter ha impattato in casa del Monza, enormi polemiche sull’operato dell’arbitro Sacchi: ecco cosa succederà



La diciassettesima giornata di Serie A ha rivelato destini diversi per Juventus ed Inter. Se i bianconeri hanno superato allo scadere la Cremonese, la squadra di Inzaghi ha assaporato una beffa inattesa con i biancorossi.

Il 2-2 di Monza lascia l’amaro in bocca, tornando a far perdere prezioso terreno alla ‘Beneamata’ nella rincorsa alle prime posizioni. Al centro di tutto, al di là del risultato, vi è però l’operato dell’arbitro Juan Luca Sacchi, di Macerata, reo di aver commesso un grave errore danneggiando di fatto l’Inter. L’azione della rete di Acerbi è stata interrotta inspiegabilmente, a causa di un presunto fallo in attacco da parte dei giocatori nerazzurri. Dalle riprese del Var, si è notato come in realtà i difensori del Monza si sgambettassero a vicenda evidenziando, di fatto, una svista non di poco conto. Niente 3-1 e rimonta-beffa, nel finale, da parte della squadra di Palladino. In tal senso, sull’operato del direttore di gara Sacchi, giungono conferme sul fatto che avrebbe ammesso l’errore e chiesto scusa all’Inter per aver fischiato sull’azione che ha portato poi alla rete dell’ex difensore della Lazio.

Bufera Monza-Inter: Sacchi verso la sospensione

Le conseguenze riservate al fischietto di Macerata sembrano ormai definite, con Sacchi che dovrebbe essere sospeso dai vertici arbitrali per le prossime settimane.