La Juventus ha deciso: “E’ lui il preferito”

La Juventus dovrà prendere delle decisioni dopo la brutta sconfitta contro il Napoli e che soprattutto ha visto i bianconeri annichiliti

Massimiliano Allegri starà ancora pensando a cosa sia andato storto nella partita del Diego Armando Maradona, contro un Napoli che a tutti gli effetti ha dato una sonora lezione di calcio alla Vecchia Signora.

La cosa preoccupante infatti non è solo la manita che Spalletti ha rifilato ad Allegri, ma il modo in cui la Juventus si è fatta annichilire. C’è chi è già sicuro dell’esonero del mister toscano e, proprio in diretta, ha fatto un nome preciso per il futuro della Juve.

Venditti: “Conte è il preferito della Juventus”

Oggi, ai microfoni di calciomercato.it, è intervenuto Marco Venditti con parole non proprio rassicuranti per Allegri. Sul canale Tv Play il futuro del miste toscano è stato il tema principale e non poteva esser altrimenti.

John Elkann si è arrabbiato, questa ennesima brutta figura che ha messo a repentaglio il nome della Juventus ha creato un subbuglio nella società – ha dichiarato Venditti nella diretta, che poi ha proseguito: “A me risulta, dalle informazioni che ho da Londra, che Conte sia il preferito per tornare sulla panchina bianconera, anche se si è fatto il nome di Zidane”.

Venditti è piuttosto sicuro che Allegri non avrà molte chances se l’andazzo non dovesse cambiare, mettendo poi a paragone Conte e Zidane: “La famosa lista della spesa del leccese non sarebbe quella che farebbe il francese e sarebbe il preferito per questo. Da mie piccole indiscrezioni sembra che ci sia la volontà di riprovare con Conte che ha un feeling particolare con la Juventus. Tutto questo se Allegri non dovesse portare a Torino una quarta posizione e un buon cammino in Europa League“.

A fine trasmissione il giornalista ha chiosato: “Mi risulta che a Conte piaccia molto la Juventus attuale e che alcuni nominativi di giocatori che potrebbero lasciare i bianconeri potrebbero rimanere”