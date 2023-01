Scambio pazzesco: la Juve piazza il colpo inglese

In vista del mercato estivo, la Juve guarda alla ricca Premier League per piazzare un colpo sul fronte offensivo: aperto il canale londinese

Dopo aver inaugurato il fronte inglese sul finire dello scorso mercato estivo – coi prestiti di Arthur Melo al Liverpool e di Denis Zakaria al Chelsea – stavolta la Juve vorrebbe incassare qualcosa dalle rose extralarge dei ricchi club della Premier. Nel mirino c’è un nazionale inglese. Che sembra non rientrare più nei piani della società britannica.

Pur avendo avuto un ruolo importante nelle otte vittorie consecutive dell’undici di Max Allegri – andando anche a segno praticamente in tutte le occasioni in cui è stato schierato titolare – Moise Kean non fa parte della Juve del futuro. Il riscatto obbligatorio fissato a 28 milioni – che si aggiungono ai 7 già versati dai bianconeri all’Everton – pesa però come un macigno nell’ottica di trovare una sistemazione al nazionale azzurro. La soluzione, che risolverebbe due problemi in un colpo solo, potrebbe venire proprio da quella stessa Premier League da cui il nativo di Vercelli proviene. E in cui, per inciso, non ha brillato particolarmente. Una big inglese sarebbe però disposta a prendere in considerazione il suo profilo.

Kean-Sterling, lo scambio che non ti aspetti

Protagonista finora di una stagione magari non definibile come deludente ma tutt’altro che esaltante, Raheem Sterling è tornato ad essere un po’ il calciatore poco concreto e molto confusionario che era prima della cura Guardiola. Il tecnico catalano è stato l’unico che, grazie ai meccanismi perfettamente oliati del suo City, aveva reso il giocatore di origini giamaicane in grado di segnare tanto. Anche più di 20 gol in una singola stagione. Dopo meno di un anno l’avventura londinese dell’ex Liverpool sembra già giunta al capolinea.

Ecco che allora il Ds dei bianconeri Federico Cherubini avrebbe pensato ad uno scambio clamoroso: il cartellino di Moise Kean in cambio di quello del nazionale inglese. Ovviamente allo stato attuale delle cose l’affare dovrebbe essere accompagnato da un conguaglio a favore dei Blues, ma c’è ottimismo sulla possibile riuscita dell’affare. Sebbene, giova sottolinearlo, il problema potrebbe essere un altro. Ovvero il ricchissimo ingaggio del veloce attaccante di proprietà Chelsea.