Real Madrid pronto alla rivoluzione: Inter e Milan tremano

Debacle importante quella del Real Madrid a Riyad contro il Barcellona nella finalissima di Supercoppa di Spagna. Un ko netto che mette in luce la necessità di cambiare qualcosa per il futuro

Il Real Madrid non si è ancora ripreso al meglio dalla lunga sosta per il Mondiale che ha spaccato in due la stagione. Un gioco poco brillante, e risultati altalenanti hanno infatti accompagnato il ritorno in campo dei ‘blancos’.

L’ultimo tracollo è arrivato nella serata di ieri con la Supercoppa di Spagna a Riyad persa contro i rivali di sempre del Barcellona. Un 3-1 netto e senza storia sotto i colpi dei giovani Gavi e Pedri e del veterano Robert Lewandowski. Di Benzema nel recupero il gol della bandiera buono solo per l statistiche in una gara totalmente da dimenticare, e che ha messo in luce il momento negativo del Real ma anche la possibile necessità di andare a cambiare gli equilibri dell’organico la prossima estate. Sono diverse infatti le zone del campo che potrebbero subire una piccola rivoluzione, a partire dal centrocampo dove il nuovo che avanza sarà rappresentato da Tchouameni e Camavinga, mentre Modric e Kroos sembrerebbero verso la fine delle rispettive corse.

Calciomercato Inter e Milan, Barella-Tonali potenziali obiettivi del Real Madrid: rivoluzione a centrocampo

In particolare nell’ottica di un’eventuale sostituzione di Modric il Real Madrid si guarda intorno da tempo vista la carta d’identità dell’ex Pallone d’oro croato che parla chiaro e recita 37 anni.

Caccia quindi a nuovi centrocampisti, col focus di Ancelotti e Perez che potrebbe anche tornare in Serie A dove Inter e Milan hanno due dei migliori interpreti del campionato. Forza, dinamismo, qualità anche in fase di inserimento e di assist sono infatti caratteristiche compongono il bagaglio tecnico, fisico e di esperienza di Sandro Tonali e Nicolò Barella, due centrocampisti italiani che potrebbero far comodo al nuovo processo del Real Madrid. Non è quindi da escludere che in vista della prossima estate i ‘blancos’ possano anche monitorarne la crescita ulteriore da qui a fine stagione.