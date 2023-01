Il Milan sceglie il nuovo bomber: la carta vincente è Saelemaekers

Settimana da dimenticare per il Milan: ora sarà importante la sfida di Supercoppa contro l’Inter, scambio da urlo con Saelemaekers

Prima il pari in extremis contro la Roma, poi l’eliminazione dalla Coppa Italia con il successo del Torino a San Siro. I rossoneri si sono dovuti fermare anche in trasferta contro il Lecce con un altro 2-2 collezionato dalla compagine guidata da Stefano Pioli. Ora sarà decisiva già la sfida di Supercoppa italiana, in programma mercoledì sera alle 20 contro l’Inter. Qualche assenza di troppo ha modificato in negativo così il percorso del Milan, che ora è distante dal Napoli capolista in Serie A.

Con Ibrahimovic ormai ai box da tempo per il problema al ginocchio, Giroud non sta dando il suo apporto sperato in termini di gol. L’attaccante francese è reduce dal Mondiale in Qatar e avrebbe bisogno di un po’ di tempo in più. Così il club rossonero starebbe pensando a nuovi colpi in attacco visto che Origi, arrivato in estate, è spesso infortunato. La carta vincente potrebbe essere quella dell’esterno belga, Alexis Saelemaekers, in un possibile scambio da urlo per arrivare al promettente attaccante olandese, Brian Brobbey, che ha messo a segno ben 8 gol con due assist all’attivo in Eredivisie. Classe 2002, tanti top club d’Europa l’hanno monitorato a lungo, ma ora i rossoneri vorrebbero anticipare le altre big per rinforzare il reparto offensivo.

Milan, Brobbey la prima scelta per Pioli

Stefano Pioli cercherà di conquistare così a tutti i costi la Supercoppa italiana per mettere in bacheca l’ennesimo trofeo della compagine rossonera. Idee entusiasmanti in casa rossonera per provare così a puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore emiliano.

Il Napoli corre sempre più in avanti, mentre il Milan ha rallentato un po’ la corsa con due pareggi collezionati nelle ultime due sfide in campionato. I rossoneri vorrebbero tenere il passo della compagine partenopea, ma non sarà facile visto il rendimento da urlo degli azzurri anche dopo la sconfitta contro l’Inter. Luciano Spalletti ha saputo toccare le corde giuste per ripartire sempre più forte dopo la sosta Mondiale.