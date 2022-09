DIRETTA | Calciomercato, ultimo giorno: tutte le trattative LIVE

La sessione estiva di calciomercato volge al termine: oggi è l’ultimissimo giorno per chiudere affari e trattative

Ci siamo. La lunga sessione estiva di calciomercato – iniziata il 1 luglio – si conclude oggi 1 settembre. Quasi tutte le squadre sono ancora attive sul fronte delle trattative per puntellare le loro rose e/o per cedere i loro giocatori. Calciomercatoweb.it seguirà l’ultimo giorno di mercato aggiornandovi costantemente su tutte le notizie e sugli affari ufficiali conclusi.

LIVE

10:45 – Dest è arrivato a Milano. Inizia l’iter delle visite mediche.

10:30 – Colpo Liverpool dalla Juve! Arriva Arthur Melo in prestito: il brasiliano è in partenza per l’Inghilterra, con le visite mediche fissate nel pomeriggio.

10.20 – Il Liverpool non molla la presa per Douglas Luiz dell’Aston Villa. Sul calciatore, alle dipendenze della leggenda Reds Steven Gerrard, è arrivata l’apertura dei Villans, in virtù del contratto in scadenza a giugno 2023.

Il #Liverpool non molla #DouglasLuiz. Nella tarda serata di ieri nuovo tentativo con l’#AstonVilla. #Gerrard ha aperto alla cessione in virtù di un contratto in scadenza a giugno 2023 non ancora rinnovato @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) September 1, 2022

10.15 – Siviglia, è UFFICIALE l’acquisto di Kasper Dolberg dal Nizza.

10:14 – Sergiño Dest è atteso in mattinata a Milano per le visite mediche: colpo chiuso per i rossoneri.

10:05 – Il Lens annuncia il rinnovo del contratto di Seko Fofana: l’ex Udinese era finito anche nel mirino del Milan.

Quand à la surprise générale, le RC Lens annonce la prolongation de contrat de Seko Fofana. 🔥❤️💛 Magnifique manière de l’officialiser. 🤩 🎥 @RCLens pic.twitter.com/LA9lxii8AS — Actu Foot (@ActuFoot_) September 1, 2022

10 – Doppia smentita per l’affare Jordi Alba-Inter: Marotta ha detto ‘no’ e anche il giocatore non gradiva la destinazione.

9:20 – Potrebbe riaprirsi in extremis la pista Arthur Melo-Valencia.

9.10 – Icardi sempre più vicino al Galatasaray, mentre il Trabzonspor fa un tentativo per Maxi Gomez.

8.53 – Piatek ricomincia dalla Salernitana: il polacco sta effettuando le visite mediche coi granta.

8.14 – William Carvalho rinnova con il Betis: il portoghese era uno degli obiettivi del Monza.

8.05 – Milan, iniziate le visite mediche di Aster Vranckx.