L’addio al Milan è solo rimandato: Maldini sceglie il sostituto

Un calciatore di proprietà del Milan potrebbe lasciare il club rossonero nella sessione di calciomercato di gennaio: i possibili sostituti

Rush finale di calciomercato letteralmente infuocato per il Milan. Dopo il pareggio un po’ deludente al Mapei Stadium contro il Sassuolo targato Alessio Dionisi, i rossoneri hanno chiuso due rilevanti operazioni in entrata. Una riguarda il centrocampo e, in particolare, l’acquisto di Aster Vranckx dal Wolfsburg in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a circa 12 milioni.

Il direttore tecnico Paolo Maldini, che nelle scorse ore si è assicurato anche le prestazioni di Malick Thiaw per la retroguardia, si è reso anche protagonista poi di una vera e propria trattativa lampo per Dest del Barcellona. Come nel caso di Vranckx, abbiamo a che fare nuovamente con un prestito in diritto di riscatto stavolta fissato sui 20 milioni di euro. Il ‘Diavolo’, inoltre, pagherà interamente l’ingaggio del giovane terzino destro, chiamato a sostituire l’infortunato Florenzi. Insomma, il club lombardo si è mosso parecchio e può dirsi soddisfatto del lavoro svolto, poiché la rosa è certamente più profonda rispetto alla passata stagione. Ma in ambito di mercato, si sa, non ci si ferma mai. Ecco che la dirigenza rossonera è già proiettata alla sessione invernale per quanto concerne, nello specifico, il ruolo di esterno destro.

Calciomercato Milan, Saelemaekers via a gennaio: i possibili sostituti

Attualmente Stefano Pioli può utilizzare Saelemaekers e Messias in quella posizione del campo, oltre che adattare il nuovo arrivato Charles De Ketelaere. Sembrava che il belga ex Anderlecht potesse abbandonare la nave questa estate. Alla fine, invece, il classe ’99 – contratto in scadenza giugno 2026 e valutazione sui 20-25 milioni – è rimasto a Milano, ma il suo addio potrebbe soltanto essere rimandato a gennaio appunto.

Se così fosse, il club di Via Aldo Rossi potrebbe tornare alla carica per prendere un esterno destro d’attacco di piede mancino. Non a caso, fino a qualche settimana fa circolava con insistenza il nome di Hakim Ziyech, pupillo di Massara. Non è da escludere a priori, poi, un tentativo a sorpresa per Asensio, che proseguirà il suo percorso al Real Madrid. Lo spagnolo è in scadenza giugno 2023 come noto, perciò in inverno si potrebbe prendere a condizioni davvero molto vantaggiose, anche se ovviamente è più probabile che il Milan decida eventualmente di appropriarsi del suo cartellino a parametro zero. Altri profili già accostati in passato – e che potrebbero tornare di moda – sono Orsolini, Bowen e Thauvin. Ci sarà tempo per riflettere.