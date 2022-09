Da Jorginho a Rashford: le scadenza ‘di lusso’ per il 2023

Il mercato estivo si è chiuso ma le occasioni, nel 2023, non mancano: ecco chi andrà in scadenza il prossimo 30 giugno

Il calciomercato si è concluso e, adesso, tutte le attenzioni sono rivolte al calcio giocato. Il rettangolo verde al centro dei pensieri delle grandi squadre, italiane e non. Quello che non è stato, in questa sessione estiva, potrebbe concretizzarsi tra pochi mesi. Sono infatti i numerosi profili che, in scadenza il prossimo 30 giugno, possono rappresentare un’occasione ghiotta e a costi contenuti per le big di tutta Europa.

Chi su tutti è destinato a scatenare un grande interesse è certamente Milan Skriniar che, accantonata l’ipotesi PSG per il 2022, potrebbe tornare al centro dei desideri del club parigino. Attenzione anche al Chelsea. Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, ingolosirebbe diverse società pronte a scommettere sul grande colpo in attacco.

In scadenza a giugno: la Serie A alla finestra

In passato ci ha pensato già la Juventus che tuttavia, con l’attuale sovrabbondanza in attacco (come anche l’Inter) difficilmente tornerà sull’inglese. Occhio a ‘RedBird che, approdato ufficialmente alla guida del Milan, potrebbe progettare colpi di un certo peso (viste anche le età di Giroud e Ibrahimovic). Youri Tielemans e Carlos Soler, in scadenza rispettivamente con Leicester e Valencia, sono una doppia occasione per la ‘Vecchia Signora’ che già aveva sondato il terreno per i due talenti. Discorso che verosimilmente abbraccerà anche Jorginho, vicino a chiudere l’avventura al Chelsea e mai cancellato dal taccuino di Cherubini. Esaurirà il suo contratto con il PSG anche Leo Messi: a 35 anni, molto del suo futuro dipenderà anche dai risultati in campo europeo con la squadra di Galtier. Il Milan ci ha provato con forza ma Marco Asensio, alla fine, ha scelto di restare a Madrid per poi andare in scadenza tra pochi mesi: non è escluso un nuovo tentativo, nel 2023, di Maldini e Massara.

Fari puntati da tutta Europa su Kantè: il francese potrebbe pure lui cambiare aria, magari in un campionato che non sia la Premier League. Josè Gaya del Valencia piaceva e piace ad Inter e Juventus: dal prossimo gennaio il derby d’Italia per il forte terzino spagnolo potrebbe riaccendersi, a costi decisamente contenuti. C’è la fila, tutta italiana, per Evan Ndicka: dal Milan alla stessa Juventus, passando per Inter e Roma. Il gioiello dell’Eintracht Francoforte può liberarsi a zero la prossima estate. Anche Cristiano Ronaldo e Benzema rimangono in scadenza tra pochi mesi: in questo caso pare complicato l’approdo, ed il ritorno, in Serie A dei due attaccanti.

Chi, infine, potrebbe finalmente approdare nel calcio italiano dopo essere stato avvicinato a più riprese alla Juventus è Roberto Firmino. Il brasiliano rischia di trovare sempre meno spazio al Liverpool e non è detto che la dirigenza torinese, ma non solo, possa rifarci un pensierino. Un 2023 scoppiettante all’orizzonte e nemmeno poi così lontano: con la promessa di molti botti di mercato per le italiane, a partire dal prossimo gennaio.