Jordi Alba all’Inter, presa di posizione di Marotta: cosa sta succedendo

Dopo l’indiscrezione della serata di ieri sul possibile passaggio del laterale spagnolo all’Inter, arriva la presa di posizione di Marotta

Le ultime ore di mercato, quelle immediatamente precedenti al rush finale della giornata odierna, sono state monopolizzate dall’indiscrezione su un presunto accordo di massima tra Inter e Barcellona per il trasferimento di Jordi Alba in nerazzurro. Una notizia bomba che ne avrebbe portato un’altra come diretta conseguenza, ovvero la cessione di Robin Gosens. Già nella mattinata del 1 settembre la situazione si è fatta più chiara: vediamo cosa sta succedendo.

Gli stessi media spagnoli che ieri sera avevano lanciato il rumor, oggi sembrano molto più cauti sull’argomento. La destinazione milanese non avrebbe trovato gradimento nella volontà del calciatore, sul quale pesava anche il problema dell’ingaggio, che sarebbe dovuto essere pagato almeno per il 60% dal club blaugrana. È nel frattempo trapelata anche la risposta della dirigenza nerazzurra sull’argomento.

Jordi Alba, arriva la risposta di Marotta

Secondo quanto raccolto successivamente all’indiscrezione della tarda serata di ieri, dalla Spagna trapela ora pessimismo sulla fattibilità dell’operazione. Oltre al ‘no’ del giocatore, anche l’Inter ha lasciato trapelare il disinteresse per l’affare, rifiutando di fatto di aprire una trattativa. Lo stesso club blaugrana avrebbe fatto sapere di non aver mai avuto intenzione di porre le basi per questo affare, se posto nei termini di un pagamento, da parte catalana, del 60% dell’ingaggio del laterale.

Il profilo non risponderebbe alle esigenze del club nerazzurro, che si è affrettato a smentire qualsivoglia interesse attorno al calciatore spagnolo. In una giornata, come quella di ieri, passata a respingere gli assalti de PSG per Skriniar e contrassegnata dal mancato accordo col Bayer Leverkusen per Gosens, l’Ad nerazzurro è concentrato sulle possibili occasioni last minute a costo zero. Sempre Zhang permettendo, ovviamente.